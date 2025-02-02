Derbide kazanan Fenerbahçe!

Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Medicana, Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya geldi.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup etti.
Fenerbahçe, bu galibiyetle 19. haftada 16. galibiyetini elde etti. Galatasaray ise 19. maçta 6. yenilgisini aldı.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Caner Çildir, Selçuk Görmen
Galatasaray Daikin: Lazovic,Yasemin Güveli, Carutasu, İlkin Aydın, Timmerman, Bongaerts (Eylül Akarçeşme, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel, Ayçin Akyol)
Fenerbahçe Medicana: Aslı Kalaç, Vargas, Fedorovtseva, Eda Erdem, Drca, Ana Cristina (Gizem Örge, Meliha Diken, Liza Safronova)
Setler: 18-25, 16-25, 17-25
Süre: 74 dakika (25, 26, 23)
Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup etti.
Fenerbahçe, bu galibiyetle 19. haftada 16. galibiyetini elde etti. Galatasaray ise 19. maçta 6. yenilgisini aldı.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Caner Çildir, Selçuk Görmen
Galatasaray Daikin: Lazovic,Yasemin Güveli, Carutasu, İlkin Aydın, Timmerman, Bongaerts (Eylül Akarçeşme, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel, Ayçin Akyol)
Fenerbahçe Medicana: Aslı Kalaç, Vargas, Fedorovtseva, Eda Erdem, Drca, Ana Cristina (Gizem Örge, Meliha Diken, Liza Safronova)
Setler: 18-25, 16-25, 17-25
Süre: 74 dakika (25, 26, 23)