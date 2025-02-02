Derbide kazanan Fenerbahçe!

Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin'i deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Derbide kazanan Fenerbahçe!
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02 Şubat 2025 17:21
Son güncelleme 02 Şubat 2025 18:28
Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Medicana, Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup etti.

Fenerbahçe, bu galibiyetle 19. haftada 16. galibiyetini elde etti. Galatasaray ise 19. maçta 6. yenilgisini aldı.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Caner Çildir, Selçuk Görmen

Galatasaray Daikin: Lazovic,Yasemin Güveli, Carutasu, İlkin Aydın, Timmerman, Bongaerts (Eylül Akarçeşme, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel, Ayçin Akyol)

Fenerbahçe Medicana: Aslı Kalaç, Vargas, Fedorovtseva, Eda Erdem, Drca, Ana Cristina (Gizem Örge, Meliha Diken, Liza Safronova)

Setler: 18-25, 16-25, 17-25

Süre: 74 dakika (25, 26, 23)

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