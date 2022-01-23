Derbide kader dakikaları: 31-45!

Galatasaray ile Trabzonspor, NEF Stadı'nda kozlarını paylaşacak. İki takım için de kritik olan dev maç öncesinde, istatistiklere baktığımızda en önemli süre 31-45 arası...



ATTIĞI GOLLERİN YÜZDE 41'İ BU DAKİKALARDA GELDİ



Bu sezon çok kötü bir performans ortaya koyan Sarı-kırmızılılar, attığı 27 golün 11'ini bu süreçte kaydetti. Yani Galatasaray, toplam attığı golün yüzde 41'ini bu dakikalar içerisinde kaydetti. Sarı-kırmızılılar, yediği 31 golün 9'unu da bu süreçte kalesinde gördü. Galatasaray'ın maçlarındaki 51 golün 20'si bu dakika aralığında geldi.



TRABZONSPOR'DA DA DURUM BENZER



Lider Trabzonspor'da da durum Galatasaray'dan farklı değil. Bordo-mavililerin kalesinde gördüğü 16 golün 6'sı, 31-45 arasında... Yani Karadeniz temsilcisinin bu süre içinde gol yeme yüzdesi 36... Trabzonspor, attığı gollerin yüzde 21'ini (8) bu dakika aralığında kaydetti. Fırtına'nın en fazla gol attığı süreç ise 16-30 arası... Trabzon, bu dakikalarda 9 gol bulurken, Galatasaray, aynı süreçte 4 gol yedi. Ayrıca, Trabzonspor, ikinci yarılarda sadece 5 golü kalesinde görürken Galatasaray'ın ikinci 45'te yediği gol 16 (yüzde 51).





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