Derbide İrfan Can yabancı madde ile yerde kaldı!

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbide sarı-lacivertli futbolcu İrfan Can Kahveci, tribünden gelen yabancı madde ile yerde kaldı.

Haber; Sporx.com
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Derbide İrfan Can yabancı madde ile yerde kaldı!
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08 Mayıs 2022 19:24
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbide İrfan Can Kahveci tribünden gelen madde nedeniyle sakatlık geçirdi.

Karşılaşmanın henüz ikinci dakikasında Fenerbahçe sol kanattan serbest vuruş kazandı. Topun başına Mert Hakan ile birlikte İrfan Can Kahveci geçti.

26 yaşındaki futbolcu, serbest vuruşu kullanmadan önce tribünden gelen madde ile yerde kaldı ve kısa süreli bir sakatlık geçirdi. Bu anlarda Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da, dördüncü hakeme itirazda bulundu. Daha sonra kenara gelen İrfan Can, oyuna tekrar dahil oldu.

YABANCI MADDE YAĞDI

Beşiktaşlı taraftarlar, İrfan Can'ın yerde kaldığı pozisyon sonrasında da sahaya yabancı madde attı. Fenerbahçe'de 4. dakikada kazanılan korneri kullanmaya giden Mert Hakan, yabancı maddeler nedeniyle köşe vuruşunu kullanamadı. Oyun kısa bir süre durduktan sonra yeniden başladı.

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