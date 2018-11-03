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Derbide güvenlik görevlisi hastanelik oldu

Fenerbahçe derbisinin ardından Galatasaraylı 3 taraftarın bir güvenlik görevlisini darp ederek hastanelik ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA
Derbide güvenlik görevlisi hastanelik oldu
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03 Kasım 2018 01:02
Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. 

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından Galatasaraylı taraftarlar ile özel güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı.

Büyüyen tartışma sonrasında bir özel güvenlik görevlisi darp edildi. Sağlık ekipleri yaralanan güvenlik görevlisini ilk müdahalesinin ardından sedye yardımıyla ambulansa bindirerek özel bir hastaneye kaldırıdığı öğrenildi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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