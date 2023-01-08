114 yıllık ezeli Fenerbahçe- Galatasaray derbisi, yine golcülerin çarpışmasıyla alevlenecek.



Liderlik mücadelesi veren iki takım da hücum oyuncularının üstün performansıyla zirveye tutunurken, tüm futbolseverlerin gözü de bu isimlerin üzerinde olacak. 13 golle krallık koltuğunda oturan Enner Valencia, 10 maçta 8 kez ağları sarsan Michy Batshuayi, 3'er defa fileleri bulan Diego Rossi, İrfan Can Kahveci ile Joshua King; Fenerbahçe'yi bu sezon ligde sırtlayan oyuncular oldu. Sarı-lacivertli takımın, ligdeki 42 golünün 34'ünü bu isimler kaydetti.



Galatasaray ise ikinci baharındaki 7 gollü Bafetimbi Gomis, oynadığı maçlarda farkını hissettirip 4 kez fileleri havalandıran Mauro Icardi ve hücumun her noktasında olan ve rakiplerini 5 kez avlayan Kerem Aktürkoğlu'na güveniyor. 3'er gollü Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz da diğer sulahlar. Sarı-kırmızılılar, ligde attığı 29 golden 22'sini forvet oyuncularının ayağından buldu.





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