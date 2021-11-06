Derbide gol için bu dakikalara dikkat!

Bu sezon Süper Lig'de 20 gol atan Beşiktaş maçlarının ikinci yarılarının ilk 15 dakikasında 6 gol buldu. 11. hafta sonunda 22 gol atan Trabzonspor ise karşılaşmaların ilk yarılarının ilk 15 dakikasında 6 gol attı.

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Derbide gol için bu dakikalara dikkat!
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06 Kasım 2021 13:04
Süper Lig'in 12. haftasında bugün zirve yarışının şeklini belirleyecek bir karşılaşma oynanacak. Beşiktaş, Trabzonspor'u 19.00'da ağırlayacak. Karşılaşma, iki takım için de büyük önem taşıyor. Siyah-Beyazlılar, kazanarak zirve ile 7 puan olan farkı 4'e indirmek isteyecek. Trabzonspor ise galip gelerek zirve koltuğunu sağlama almayı hedefleyecek. İki takımın bu sezon ligdeki istatistiklerine baktığımızda ise karşımıza ilginç veriler ortaya çıktı.

İKİ TAKIM ETKİLİ SAVUNMA YAPIYOR

Beşiktaş, 11 hafta sonunda tam 20 gol attı. Siyah-Beyazlılar, attığı gollerin 6'sını ikinci yarının ilk 15 dakikasında buldu. 22 gol atan Trabzonspor ise bu gollerin 6'sını ilk yarının ilk 15 dakikasında kaydetti. Kartal, Trabzonspor'un etkili olduğu ilk yarının ilk 15 dakikasında 1 gol yedi. Beşiktaş'ın etkili olduğu ikinci yarının ilk 15 dakikasında Bordo-Mavililer'in kalesinde gördüğü gol sayısı sadece 1.

KARTAL'IN UZATMALARDA 2 GOLÜ VAR

Siyah-Beyazlı takım attığı 20 golün 8'ini ilk yarı 12'sini ikinci yarıda kaydetti. Beşiktaş 90+ sonrası iki gol bulma başarısı gösterdi. Kara Kartal 46-75 dakikaları arasında 9 gol attı. Trabzonspor attığın 22 golün 12'sini ilk yarı, 10'unu ikinci devrede buldu. Bordo Mavili takımın uzatma dakikalarında golü bulunmuyor. Karadeniz Fırtınası ilk yarının 30 dakikasında toplam 8 gol bulma başarısı gösterdi.


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