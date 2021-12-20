Derbide gerginlik!

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 75. dakikasında iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.



Beşiktaş'ın kazandığı bir serbest vuruş sırasında ceza sahası içinde toplanan oyunculardan Serdar Aziz ve Michy Batshuayi arasında itişme oldu.



Hakem Fırat Aydınus iki oyuncuyu da uyarırken, taraflar 77. dakikada bir kez daha gerginlik yaşadı.



Aydınus, bu sefer iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.





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