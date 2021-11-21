Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbinin 34. dakikasında tartışma yaşandı.



Golden sonra tribünler Mesut Özil'e tepki gösterdi. Golde de faul olduğunu düşünen tribünler, tepkilerini artırdı. Mesut Özil, Galatasaray maraton tribünün önündeyken sahaya yabancı madde geldi.



Bu yabancı maddeyi alan Mesut Özil, hakeme doğru götürdü. Muslera bu sırada Mesut Özil'e tepki gösterdi. İki takımın futbolcuları daha sonra bu tartışmaya dahil oldu. Özellikle Mert Hakan ve Marcao arasındaki gerginlik sonrası tansiyon arttı.



2 dakika süren gerginliğin ardından oyuncular sakinleşti. Hakem Halil Umut Meler, kalelerinden ayrılan Muslera ve Berke ile birlikte Mert Hakan ve Marcao'ya sarı kart çıkardı.



MERT HAKAN YANDAŞ CEZALI



Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü ve Göztepe maçında oynama şansını kaybetti.





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