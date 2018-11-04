Derbide Dirk Kuyt detayı! Koeman'ın planı...

Phillip Cocu'nun ayrılmasından sonra Başkan Ali Koç'un teklifiyle Galatasaray derbisine takımı hazırlayan Erwin Koeman, 2-2'lik sonucun ardından en çok konuşulan isim oldu.Bir diğer antrenör Chris va der Weerden ile derbide takımı idare eden Koeman, Phillip Cocu'dan tamamen bağımsız bir sistemle, zorlu maça hazırlandı. Kariyerinde daha önce Feyenoord, Macaristan Milli Takımı ve Utrecht gibi önemli kulüplerde teknik direktörlük yapan, son 3 yılda da Premier Lig'de Southampton ve Everton'da Ronald Koeman'ın yardımcılığını yapan Hollandalı teknik adam, kendi stiliyle dikkat çekti. 4-2-3-1 sistemini son 1 haftalık sürede takıma yansıtan Koeman, Premier Lig tecrübesiyle de öne çıktı.Southampton ve Everton'da yaptığı çalışmalarının antrenörlük tecrübesine önemli katkılar verdiğini her fırsatta dile getiren ve artık birinci antrenör olmak isteyen 57 yaşındaki çalıştırıcı, Galatasaray deplasmanında da farkını ortaya koydu.Jailson'u geldiğinden beri ilk kez kendi yerinde, defansif orta sahada kullanan Koeman, Aykut Kocaman ve Cocu dönemlerinin müzmin yedeği Valbuena'yı da hemen daha derbi maçında ilk 11'e aldı.Orta sahada Jailson ve Eljif ile dengeli bir yapı kuran tecrübeli teknik adam, Marsilya günlerinde olduğu gibi Ayew ile Valbuena'yı aynı anda ilk 11'e koydu.Daha önce 2005-07 yıllarında Feyenoord'da çalışırken Dirk Kuyt'ı direkt forvet olarak oynatan Koeman, Michael Frey'i de bu nedenle benzer yapıda olduğu için tercih etti. İlk yarıda Benzia'yı orjinal yeri ofansif oyun kurucu olarak kullanan Erwin Koeman, ikinci yarıda da skor olarak geri düşünce Alper'in hem savunma yönünü hem de çok yönlülüğünü kullanmayı düşündü.Son 15 dakikada da Soldado-Frey ikilisiyle 4-4-2'ye dönen Koeman, özellikle Premier Lig'den edindiği bilgi ve deneyimleri Galatasaray derbisine yansıttı.