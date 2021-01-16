Derbide bu dakikalara çok dikkat!

Beşiktaş ile Galatasaray'ın pazar günü Vodafone Park'taki dev randevusu merakla bekleniyor.



İki dev takımın üretken oldukları dakikaları analiz ettik. Buna göre Süper Lig'in iki çınarı Beşiktaş ve Galatasaray en çok 61 ve 75. dakikalar arasında rakipleri boğuyor ve goller buluyor.



İKİSİ DE HATAYI AFFETMİYOR



Süper Lig'de rakiplerini gole boğan ve 39 gole ulaşan Kartal, 61 ve 75. dakikalar arasında tam 10 gol buldu. Bu dakikalarda ezeli rakibi Galatasaray ise bu dakikalarda 6 kez fileleri havalandırdı.



GOL SAĞANAĞI YAŞANABİLİR



Ligin en golcü takımı 39 ile Beşiktaş.. Onu 35 golle F.Bahçe takip ediyor. Galatasaray ise 34 golle 3. sırada… Bu istatistikler bize yarının gol yağmuru şeklinde geçeceği vaad ediyor.



GOLE KAPALI DAKİKALAR!



Beşiktaş 45 ve 60. dakikalar arasında kalesinde hiç gol görmedi. 15 ile ligin en az gol yiyen takımı olan Sarı-Kırmızılılar ise 16 ile 30. dakikalar arası rakiplerine kalesini kapattı.



BEŞİKTAŞ'IN BÜYÜK KOZU CYLE LARİN



Derbide Beşiktaş'ın en büyük kozu şüphesiz Kanadalı golcü Cyle Larin olacak. Yıldız golcü bu sezon 16 Süper Lig maçında 11 gole imzasını attı.



MBAYE DİAGNE 14 MAÇTA 9 GOL ATTI



Galatasaray'da Mbaye Diagne, Süper Lig'de 14 maça çıktı. Bu maçlarda 9 gol buldu. Derbide Fatih Terim'in en önemli silahlarından olacak.



