Derbide Beşiktaşlı oyuncular istatistiklere damga vurdu

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde istatistiklerde genel olarak Beşiktaşlı oyuncular zirvedeydi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; EPA
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Derbide Beşiktaşlı oyuncular istatistiklere damga vurdu
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20 Aralık 2021 08:55
Miralem Pjanic
Miralem Pjanic
Beşiktaş
 

Beşiktaş dünkü derbide istatistiklerin çoğunda rakibinden üstün olan taraftı.

Topa daha fazla (%58) sahip olan siyah beyazlı ekip ikili mücadelelerde (54.5-45.5), pas isabet oranında (81-76), rakip yarı sahada pas isabet oranında (70.9-60.1), toplam şut sayısında (14-11) ezeli rakibine üstünlük kurdu.

Buna karşın F.Bahçe de isabetli şutlarda (5-3) ve hava topu alma yüzdesinde (58.341.7) üstündü. Kadıköy'de istatistik liderleri ise şöyle:

İSABETLİ ŞUT: Josef De Souza, Serdar Dursun (2/2)

İSABETLİ PAS SAYISI: Miralem Pjanic (62/70)

İSABETLİ PAS ORANI: Mert Hakan Yandaş (%100 (14/14)

ADAM GEÇME: Rachid Ghezzal (4/4)

TOP KALMA: Rachid Ghezzal (4)

TOPLA BULUŞMA: Miralem Pjanic (93)  


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