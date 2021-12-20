Derbide Beşiktaşlı oyuncular istatistiklere damga vurdu





Beşiktaş dünkü derbide istatistiklerin çoğunda rakibinden üstün olan taraftı.



Topa daha fazla (%58) sahip olan siyah beyazlı ekip ikili mücadelelerde (54.5-45.5), pas isabet oranında (81-76), rakip yarı sahada pas isabet oranında (70.9-60.1), toplam şut sayısında (14-11) ezeli rakibine üstünlük kurdu.



Buna karşın F.Bahçe de isabetli şutlarda (5-3) ve hava topu alma yüzdesinde (58.341.7) üstündü. Kadıköy'de istatistik liderleri ise şöyle:



İSABETLİ ŞUT: Josef De Souza, Serdar Dursun (2/2)



İSABETLİ PAS SAYISI: Miralem Pjanic (62/70)



İSABETLİ PAS ORANI: Mert Hakan Yandaş (%100 (14/14)



ADAM GEÇME: Rachid Ghezzal (4/4)



TOP KALMA: Rachid Ghezzal (4)



TOPLA BULUŞMA: Miralem Pjanic (93)



