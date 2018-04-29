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Derbide Beşiktaş'a Atiba şoku!

Şampiyonluk yarışında Galatasaray ile kritik bir maça çıkacak olan Beşiktaş'a Atiba Hutchinson'dan kötü haber geldi.

Kaynak: Sporx.com
Derbide Beşiktaş'a Atiba şoku!
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29 Nisan 2018 18:04
Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray ile kritik bir derbiye çıkacak olan Beişktaş'ta Atiba Hutchinson, sakatlığının devam etmesi nedeniyle kadroya alınmadı.

Sakatlığı sebebiyle geçen hafta oynanan Yeni Malatyaspor maçını da kaçıran tecrübeli orta saha oyuncusu Galatasaray maçında da sahadaki yerini alamayacak. Şenol Güneş, Atiba'nın yokluğunda orta sahada Gary Medel ve Tolgay Arslan'a şans verirken Oğuzhan Özyakup'u yedek bekletti.

BU SEZON 6. KEZ YOK

35 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'de 5 maçta forma giyemezken Beşiktaş, bu maçlarda Kasımpaşa, Trabzonspor ve Bursaspor ile 2-2 berabere kaldı, Göztepe'yi 5-1 yenip son hafta Yeni Malatyaspor'u 3-1 ile geçti.

Öte yandan Şenol Güneş, takımın bir diğer Kanadalı oyuncusu Cyle Larin'i de kadroya almadı.

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