Derbide babası üzüldü, oğlu sevindi!

Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-0 yenerek kritik bir galibiyet alırken ilginç bir olay dikkatlerden kaçmadı.
Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta profesyonel sözleşme imzaladığı kaleci Boran Güngör, Beşiktaş maçında ilk kez kadroda şans buldu. Genç kaleci, takımının galibiyetine sevinirken babası üzüldü.
Başakşehir'de kaleci antrenörü olarak görev alan Boran Güngör'ün babası Haluk Güngör, Galatasaray'ın kazanmasıyla liderlikten düşme üzüntüsü yaşadı.
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Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta profesyonel sözleşme imzaladığı kaleci Boran Güngör, Beşiktaş maçında ilk kez kadroda şans buldu. Genç kaleci, takımının galibiyetine sevinirken babası üzüldü.
Başakşehir'de kaleci antrenörü olarak görev alan Boran Güngör'ün babası Haluk Güngör, Galatasaray'ın kazanmasıyla liderlikten düşme üzüntüsü yaşadı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın