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Derbide babası üzüldü, oğlu sevindi!

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 yendiği derbide ilginç bir rastlandı dikkat çekti.

Kaynak: Sporx.com
Derbide babası üzüldü, oğlu sevindi!
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29 Nisan 2018 23:57
Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-0 yenerek kritik bir galibiyet alırken ilginç bir olay dikkatlerden kaçmadı.

Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta profesyonel sözleşme imzaladığı kaleci Boran Güngör, Beşiktaş maçında ilk kez kadroda şans buldu. Genç kaleci, takımının galibiyetine sevinirken babası üzüldü.

Başakşehir'de kaleci antrenörü olarak görev alan Boran Güngör'ün babası Haluk Güngör, Galatasaray'ın kazanmasıyla liderlikten düşme üzüntüsü yaşadı.

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