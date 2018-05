Derbide 8 dakikada film koptu!

İLGİLİ VİDEO

Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışında Beşiktaş'a karşı kritik bir mücadeleyi 3-1 kaybedenmaçın detayları belirleyici oldu. Karşılaşma öncesinde baştaplanı olmak üzere detaylı bir taktik düzen hazırlayan Aykut Kocaman iki kırılma anı yaşadı. Her ne kadar henüz 8'de Fernandao ile öne geçilse de 32'de İsmail Köybaşı'nın sakatlanıp sol bekte boşluk doğmasıyla ilk sinyaller geldi.Sarı-lacivertlilerde Aykut Kocaman'ın tüm planları esas olarak ikinci yarıda bozuldu. Özellikle 49. dakikada takımın en zayıf tarafı sol kanattan gelen orta sonucu Domagoj Vida'nın 1-1'i getiren golü, taktiksel detayı çürüttü.Beşiktaş'ın moral olarak toparlanıp, orta saha ve 3. bölgede topun hakimi olmasıyla 53 ile 61. dakikalar arası adeta kabus oldu. Bu 8 dakikalık süreçte Fenerbahçe topa sahip olamadı, yüzde 37'lik topla oynama oranına düştü ve oyunun bütün ağırlığı ev sahibine döndü.61. dakikada Alper Potuk'u alarak hem orta sahayı güçlendirmek hem de takıma nefes aldırmayı düşünen Aykut Kocaman, bu hamlesini de işletemedi. Zira Beşiktaş 63'te Vida'nın çıkıp Negredo'nun girmesiyle çift forvete döndü, baskıyı artırdı.Artık oyunun tüm kontrolünü ele geçiren Beşiktaş, bilhassa kenar ortalarla da Fenerbahçe kalesini ablukaya aldı. Maç öncesi en önemli taktik unsurlarından pasa dayalı kontrol futbolunu da kaybeden Kocaman, taktik hamlelerinin hiçbirini uygulayamadı. Bu sırada Şenol Güneş tarafında da arka arkaya gelen taktiksel oynamalarla maç kopma noktasına geldi, takım öne çıkmaya çalışırken de 77'de Quaresma'nın golü her şeyi bitirdi.Son 10 dakikada Valbuena hamlesine Beşiktaş, Necip ile karşılık verince, skor 3-1'e kadar gitti.Zorlu derbi sonrası Fenerbahçe'yi sıkıntıya sokan bir diğer konu 90 dakikanın istatistikleriydi. Her anlamda Beşiktaş'ın gerisinde kalan sarı-lacivertliler, yüzde 37 gibi düşük bir rakamda topla oynadı.Sadece 1 korner atabilen Aykut Kocaman'ın takımı, rakip kaleye de 7 orta gönderdi. Bunun tam tersi olarak da Beşiktaş, yüzde 63'lük topa sahip olma oranı tutturdu, rakip kaleye tam 37 orta gönderdi, 6 korner kullandı. Beşiktaş toplamda da 17 şut çekerken, Fenerbahçe 7'de kaldı.Fenerbahçe'nin ikinci yarıda yediği ağır baskı ve topun rakipte kalmasının bir örneği Galatasaray maçında da yaşandı. O maçta da siyah-beyazlılar 46'da Cenk Tosun ile golü bulduktan sonra rakip kaleyi abluka altına almış, büyük baskı kurmuştu. 50 ile 70 arasında Beşiktaş pozisyonlar bulmuş, topa tamamen sahip olmuştu. Benzer baskı bu defa Fenerbahçe'nin ve Aykut Kocaman'ın başına geldi.Sarı-lacivertli futbolcular, Beşiktaş'a kaybederek toplamda 1 milyon dolarlık primi de kaçırmış oldu. Üç maçlık seri galibiyetlere bir milyon dolar prim belirleyen sarı-lacivertlilerde, Başakşehir ve Alanya maçları kazanılsa da Beşiktaş maçında istenen netice alınamadı.