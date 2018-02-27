  •  
    Bugün 00:00'dan sonra serbest kalacak 24 isim
  •  
    G.Saray'a HAYAT veren 7 ayrılık kararı birden!..
  •  
    Galatasaray'ın sürpriz teklifini duyurdular!..
  •  
    F.Bahçe'nin gözdesiydi, şimdiki değeri ise çılgın
  •  
    Fenerbahçe istedi ama transferi Monchi yaptı!

Derbide 8 dakikada film koptu!

Beşiktaş derbisinde 53 ile 61. dakikalar arası Fenerbahçe'nin adeta kabusu oldu. Sarı-lacivertli ekip bu sekiz dakikalık süreçte oyunun hakimiyetini tamamen rakibe bıraktı, yüzde 37'lik topla oynama oranına düştü, ibre tamamen Kartal'a döndü.

Kaynak: Milliyet
Derbide 8 dakikada film koptu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Şubat 2018 08:14
Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışında Beşiktaş'a karşı kritik bir mücadeleyi 3-1 kaybeden Fenerbahçe'de maçın detayları belirleyici oldu. Karşılaşma öncesinde başta Başakşehir planı olmak üzere detaylı bir taktik düzen hazırlayan Aykut Kocaman iki kırılma anı yaşadı. Her ne kadar henüz 8'de Fernandao ile öne geçilse de 32'de İsmail Köybaşı'nın sakatlanıp sol bekte boşluk doğmasıyla ilk sinyaller geldi.

Sarı-lacivertlilerde Aykut Kocaman'ın tüm planları esas olarak ikinci yarıda bozuldu. Özellikle 49. dakikada takımın en zayıf tarafı sol kanattan gelen orta sonucu Domagoj Vida'nın 1-1'i getiren golü, taktiksel detayı çürüttü.

Kabus oldu

Beşiktaş'ın moral olarak toparlanıp, orta saha ve 3. bölgede topun hakimi olmasıyla 53 ile 61. dakikalar arası adeta kabus oldu. Bu 8 dakikalık süreçte Fenerbahçe topa sahip olamadı, yüzde 37'lik topla oynama oranına düştü ve oyunun bütün ağırlığı ev sahibine döndü.

61. dakikada Alper Potuk'u alarak hem orta sahayı güçlendirmek hem de takıma nefes aldırmayı düşünen Aykut Kocaman, bu hamlesini de işletemedi. Zira Beşiktaş 63'te Vida'nın çıkıp Negredo'nun girmesiyle çift forvete döndü, baskıyı artırdı.

77'de iş bitti

Artık oyunun tüm kontrolünü ele geçiren Beşiktaş, bilhassa kenar ortalarla da Fenerbahçe kalesini ablukaya aldı. Maç öncesi en önemli taktik unsurlarından pasa dayalı kontrol futbolunu da kaybeden Kocaman, taktik hamlelerinin hiçbirini uygulayamadı. Bu sırada Şenol Güneş tarafında da arka arkaya gelen taktiksel oynamalarla maç kopma noktasına geldi, takım öne çıkmaya çalışırken de 77'de Quaresma'nın golü her şeyi bitirdi.

Son 10 dakikada Valbuena hamlesine Beşiktaş, Necip ile karşılık verince, skor 3-1'e kadar gitti.

Rakamlar çok kötü

Zorlu derbi sonrası Fenerbahçe'yi sıkıntıya sokan bir diğer konu 90 dakikanın istatistikleriydi. Her anlamda Beşiktaş'ın gerisinde kalan sarı-lacivertliler, yüzde 37 gibi düşük bir rakamda topla oynadı.

Sadece 1 korner atabilen Aykut Kocaman'ın takımı, rakip kaleye de 7 orta gönderdi. Bunun tam tersi olarak da Beşiktaş, yüzde 63'lük topa sahip olma oranı tutturdu, rakip kaleye tam 37 orta gönderdi, 6 korner kullandı. Beşiktaş toplamda da 17 şut çekerken, Fenerbahçe 7'de kaldı.

Galatasaray maçı gibi

Fenerbahçe'nin ikinci yarıda yediği ağır baskı ve topun rakipte kalmasının bir örneği Galatasaray maçında da yaşandı. O maçta da siyah-beyazlılar 46'da Cenk Tosun ile golü bulduktan sonra rakip kaleyi abluka altına almış, büyük baskı kurmuştu. 50 ile 70 arasında Beşiktaş pozisyonlar bulmuş, topa tamamen sahip olmuştu. Benzer baskı bu defa Fenerbahçe'nin ve Aykut Kocaman'ın başına geldi.

Prim kaçtı

Sarı-lacivertli futbolcular, Beşiktaş'a kaybederek toplamda 1 milyon dolarlık primi de kaçırmış oldu. Üç maçlık seri galibiyetlere bir milyon dolar prim belirleyen sarı-lacivertlilerde, Başakşehir ve Alanya maçları kazanılsa da Beşiktaş maçında istenen netice alınamadı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için