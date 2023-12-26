Derbide 2 dakika oyun oynanmadı

Süper Lig'in 18. haftasında pazar gecesi Fenerbahçe ile Galatasaray'ın golsüz berabere kaldığı derbi, seyir zevki açısından her iki takımın taraftarını da futbolseverleri de hayal kırıklığına uğrattı.
2 DAKİKA OYUN OYNANMADI
Hakem Arda Kardeşler'in 45 kez faul için düdüğüne davrandığı maç, tarihin en çok faul yapılan derbisi olarak kayıtlara geçti. Sarı-Lacivertliler'in isabetli şut çekemediği maçta Galatasaray da 1 kez kaleyi bulabildi.
Hayli kısır geçen derbide topun en çok kesintisiz oyunda kaldığı süre de 1 dakika 44 saniye oldu. Zirvede aynı puanda bulunan 2 takım da, topu 2 dakika boyunca oyunda tutmayı başaramadı.
2 DAKİKA OYUN OYNANMADI
Hakem Arda Kardeşler'in 45 kez faul için düdüğüne davrandığı maç, tarihin en çok faul yapılan derbisi olarak kayıtlara geçti. Sarı-Lacivertliler'in isabetli şut çekemediği maçta Galatasaray da 1 kez kaleyi bulabildi.
Hayli kısır geçen derbide topun en çok kesintisiz oyunda kaldığı süre de 1 dakika 44 saniye oldu. Zirvede aynı puanda bulunan 2 takım da, topu 2 dakika boyunca oyunda tutmayı başaramadı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU