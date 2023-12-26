Derbide 2 dakika oyun oynanmadı

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 0-0 berabere kaldığı maçta topun oyunda kalma süresi oldukça düşük oldu.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Derbide 2 dakika oyun oynanmadı
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26 Aralık 2023 10:56
Süper Lig'in 18. haftasında pazar gecesi Fenerbahçe ile Galatasaray'ın golsüz berabere kaldığı derbi, seyir zevki açısından her iki takımın taraftarını da futbolseverleri de hayal kırıklığına uğrattı.

2 DAKİKA OYUN OYNANMADI

Hakem Arda Kardeşler'in 45 kez faul için düdüğüne davrandığı maç, tarihin en çok faul yapılan derbisi olarak kayıtlara geçti. Sarı-Lacivertliler'in isabetli şut çekemediği maçta Galatasaray da 1 kez kaleyi bulabildi.

Hayli kısır geçen derbide topun en çok kesintisiz oyunda kaldığı süre de 1 dakika 44 saniye oldu. Zirvede aynı puanda bulunan 2 takım da, topu 2 dakika boyunca oyunda tutmayı başaramadı.
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