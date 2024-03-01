Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ın 3 Mart Pazar günü Galatasaray'ı konuk edeceği derbide toplam 11 futbolcu, görev verilmesi durumunda ilk kez iki ekip arasında yapılacak bir müsabakada forma giyecek.
Siyah-beyazlıların sezon başından beri geniş kadrosunda yer alan Demir Ege Tıknaz, Semih Kılıçsoy ve Serkan Emrecan Terzi, görev verilmesi halinde ilk kez derbide forma giyecek. Ocak ayında Beşiktaş'a transfer olan Jonas Svensson, Joe Worrall, Al-Musrati ve Ernest Muçi de Fernando Santos'un kadro tercihine göre siyah-beyazlı takım adına ilk kez Galatasaray'a karşı maça çıkacak.
Sarı-kırmızılılarda ise Serge Aurier, Eyüp Aydın, Derrick Köhn ve Carlos Vinicius, Okan Buruk tarafından tercih edilmesi durumunda derbide ilk kez mücadele edecek.
Siyah-beyazlıların sezon başından beri geniş kadrosunda yer alan Demir Ege Tıknaz, Semih Kılıçsoy ve Serkan Emrecan Terzi, görev verilmesi halinde ilk kez derbide forma giyecek. Ocak ayında Beşiktaş'a transfer olan Jonas Svensson, Joe Worrall, Al-Musrati ve Ernest Muçi de Fernando Santos'un kadro tercihine göre siyah-beyazlı takım adına ilk kez Galatasaray'a karşı maça çıkacak.
Sarı-kırmızılılarda ise Serge Aurier, Eyüp Aydın, Derrick Köhn ve Carlos Vinicius, Okan Buruk tarafından tercih edilmesi durumunda derbide ilk kez mücadele edecek.
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