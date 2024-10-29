Derbi sonrası spor muhabirine yumruk atan şüpheli tutuklandı

Emre Kaplan'a gerçekleştirdiği yumruklu saldırının ardından gözaltına alınan S.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Twitter
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Derbi sonrası spor muhabirine yumruk atan şüpheli tutuklandı
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29 Ekim 2024 17:00
Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğü ile sona eren derbi maçı sonrası stat dışında spor muhabiri Emre Kaplan'a gerçekleştirdiği yumruklu saldırının ardından gözaltına alınan S.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı.

Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası stat önünde spor muhabiri Emre Kaplan'a bir kişi tarafından yumruk atıldı.

Yüzüne aldığı darbe sonrası yüzünde kanama olan spor muhabiri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaplan'ın röntgeni çekilirken, burnuna darbe aldığı ve yanağında açılma da olduğu bildirildi. Polis ekipleri spor muhabirine saldıran kişinin S.G. olduğunu tespit ederek gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.G. 'spor alanında kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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