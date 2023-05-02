Derbi sonrası soyunma odasında şampiyonluk sözü

Galatasaray'da 3-1 kaybedilen Beşiktaş maçı sonrası, "şampiyonluk sözü" verildi.



Vodafone Park'taki yenilgi sonrası büyük üzüntü yaşayan futbolcuların, Teknik Direktör Okan Buruk ve Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'a, "Bize yakışmayan bir yenilgi aldık. Hatamızın farkındayız. Şimdi kenetlenecek ve kalan 5 maçta üzerimize düşeni yapacağız. Size şampiyonluk sözü veriyoruz" dedikleri öğrenildi.



"SONUNU DA GETİRECEĞİZ"



Oyuncuların çok üzgün oldukları ama şampiyonluk konusunda da en ufak bir tereddüt yaşamadıkları bildirildi. Buruk ve Timur'un ise oyuncuları teselli ederek, "Sizinle nasıl bu noktaya geldiysek, sonunu da getireceğiz" yanıtını verdikleri belirtildi.



İŞTE 2 GÜN İZNİN NEDENİ



Galatasaray'da yenilgiye rağmen rakıma 2 gün izin verildi. Başakşehir maçının gelecek hafta pazartesi olması nedeniyle alınan yenilgiye rağmen programda değişikliğe gidilmediği belirtildi.



Oyuncuların kafalarını dağıtıp, toparlanması için böyle bir karar verildiği belirtildi.



