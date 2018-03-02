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ile Ziraat Türkiye Kupası'nda berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.Maçı değerlendiren Şenol Güneş, "Kazanmak için sahaya çıktık. Çok basit goller yedik. Rakibi avantajlı hale getirdi yediğimiz goller. Kırmızı kartlar gördük. İyi şeyler değil. Oynatılmamak üzere bir maç oldu." dedi.Gerginlikle ilgili görüşü istenen Şenol Güneş, "Gerginliğin sebebini arkadaşlar daha iyi bilir. Herkes kendi açısından bakıyor. Futbol dışı şeyler konuşuluyor onlara girmek istemiyorum, havadan bahsedelim, sudan bahsedelim. Yorumcular konuşsun." diye konuştu.Roberto Soldado'nun kart görmemesini eleştiren Şenol Güneş, "Ben konuşunca ceza alıyorum. Soldado şikayetçi, hiç kart görmeden çıkan oyuncu olur mu? Soldado 5-6 kez faul yaptı ama kart almadı. Bunu suçlamak için söylemiyorum. Burada yorumcuları dinliyorum, herkes algı yapıyor. Son dakikada penaltı var mı, uzaktım. Ricardo'nun kırmızı kartı, yaptığı doğru değil ama hep algı yapılıyor." ifadelerini kullandı.Açıklamalarına devam eden Şenol Güneş "Ben hakemden memnun değilim. Biz mi hatalar yaptık? Daha fazla pozisyonu olan, oynamak isteyen biziz. Arkadaşlar çıkıyor televizyona bulmuşlar bir kurum, almışlar arkasına sallıyorlar. Televizyonda bana hakaret ediyor, duyum almış, öyle olmuş, böyle olmuş. Koridorlarda bir şey olmuş? Sen oturduğun yerden nereden gördün? Herkes algı peşinde, toplantı da yapmayacağım bundan sonra. 'Merhaba, nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz?' bu kadar." şeklinde konuştu.Ricardo Quaresma'nın kırmızı kartıyla ilgili soruya yanıt veren Şenol Güneş, "Ricardo ne yaptı bilmiyorum. Rakibi kendisine vurursa bile cevap vermeyecek. Maçı izleyince kimin ne yaptığını görürüz, şu an söyleyeceklerim boşa gider." dedi.Kaos ortamı hakkında görüşü sorulan Şenol Güneş, "Benim şikayetim yok. Hava güzel, futbol güzel. Söylemiyorum işte bir şey. Bana cezayı biraz daha fazla verirlerse, hallederiz bu işleri. Bizim de geriye dönük hakem yanlışlarımız var. Bu dünyada oyuncu, antrenör sağlıklı kalmaz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Herkes birine göre konuşuyor. Yayıncı kuruluşta benle ilgili konuşan adamlar var, dava açmam lazım ama açmıyorum. Ben şimdi bunu konuşunca 'Oh diyor çıktı malzeme' maaş alıyor. Aykut Kocaman'a da başka biri yapıyor. Geçen hafta konuşmalarımdan ceza alıyorsam, daha ne konuşayım?" ifadelerini kullandı.