OLAYLARI BAŞLATAN SÖZ

YARALAMA YOK AĞIR TAHRİK VAR

İŞTE FRED'İ YAKAN SÖZLER

Derbi sonrası yaşanan olaylar Türkiye gündemine otururken gözler verilecek cezalara çevrildi. Fenerbahçe'de Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'nun haricinde Fred'in de 3-7 maç arası ceza alması bekleniyor.Fenerbahçe yönetimi, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıkmasını kesinlikle onaylamıyor. Sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adamın hareketine karşı rahatsızlıklarını açıkça dile getirirken, TFF temsilcilerinin maçtaki olayları tek taraflı rapor etmelerine de ateş püskürüyor. Burun sıkma olayıyla ilgili verilecek ya da verilmeyecek cezalar olay çıkarabilir.Sarı-lacivertli yönetim, Portekizli hocanın burun sıkma hareketini Okan Buruk'un hakemlere "Onu dinlemeyin, harika maç yönettiniz" dedikten sonra Mourinho'ya "Shut up, f.ck you" diye küfrettiği için yaptığı görüşünde. Ancak bu ifadeler, TFF temsilci raporlarında yer almadı. F.Bahçe hukukçuları, Okan Buruk'un temsilci raporlarına girmemesi dolayısıyla PFDK'ya sevk edilmeyecek olmasına tepkili.Burun sıkma hareketi F.Bahçe hukukçularına göre; yaralayıcı ya da bunu amaçlar nitelikte olmadığı için Mourinho 'Saldırı' değil, 'Sportmenliğe aykırı hareket' nedeniyle 1-3 maç ceza almalı. Futbol Disiplin Talimatı'nın tahrik indirimi maddesi doğrultusunda Mourinho'nun cezası üçte bir oranında indirilebilir. Bu durumda Portekizli Hoca, 4 maçın altında ceza alacak ve aldığı cezayı da ligde değil, Türkiye Kupası'nda çekecek.TFF raporlarında Fred'in tünel içerisinde ve fuaye alanı boyunca sağ el işaret parmağını hakem Cihan Aydın'a doğru sallayarak, 4-5 kez 'You are shit, you are disgusting' (B.ktansın, iğrençsin) dediği yer aldı. Aydın, Fred'e kırmızı kart gösterdi. Brezilyalı oyuncunun 3 ila 7 maç arası ceza alması bekleniyor.