Derbi öncesi Trabzon'a iki müjde birden!

Milli karşılaşmalar sonrası yıldızlarına kavuşan Trabzonspor , 3 Nisan Pazar günü oynanacak kritik Beşiktaş maçıyla lige dönecek. Lider, güçlü rakibini devirip, şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, sahaya süreceği 11'i netleştirmeye çalışırken, takımdaki kilit isimlerden gelen haberler yüzleri güldürüyor. İlk müjde Abdülkadir Ömür'den... Türkiye'nin İtalya ile oynayacağı özel maç öncesi sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılan genç yıldızın önemli bir problemi yok. Takımla antrenmanlara çıkan Abdülkadir, Beşiktaş karşısında ilk 11'deki yerini alacak. Diğer pozitif gelişme ise Hamsik cephesinde.



11'de olması çok zor



2 aydan uzun süredir sakatlık problemi çeken ve bu periyotta 2 kez ülkesine gidip kendi doktorlarına da gözüken Slovak yıldız, geçtiğimiz günlerde kramponu giyip, takıma katılmıştı. Taktik idmanlara katılan Hamsik'in 21 kişilik kadroya girmesi bekleniyor. Uzun süreli maç eksiği bulunduğu için 11'de başlaması şimdilik zor gözüküyor.





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