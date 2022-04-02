Derbi öncesi Trabzon'a iki müjde birden!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor'a, Marek Hamsik ve Abdülkadir Ömür'den iyi haber geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Derbi öncesi Trabzon'a iki müjde birden!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Nisan 2022 11:16
Milli karşılaşmalar sonrası yıldızlarına kavuşan Trabzonspor , 3 Nisan Pazar günü oynanacak kritik Beşiktaş maçıyla lige dönecek. Lider, güçlü rakibini devirip, şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, sahaya süreceği 11'i netleştirmeye çalışırken, takımdaki kilit isimlerden gelen haberler yüzleri güldürüyor. İlk müjde Abdülkadir Ömür'den... Türkiye'nin İtalya ile oynayacağı özel maç öncesi sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılan genç yıldızın önemli bir problemi yok. Takımla antrenmanlara çıkan Abdülkadir, Beşiktaş karşısında ilk 11'deki yerini alacak. Diğer pozitif gelişme ise Hamsik cephesinde.

11'de olması çok zor

2 aydan uzun süredir sakatlık problemi çeken ve bu periyotta 2 kez ülkesine gidip kendi doktorlarına da gözüken Slovak yıldız, geçtiğimiz günlerde kramponu giyip, takıma katılmıştı. Taktik idmanlara katılan Hamsik'in 21 kişilik kadroya girmesi bekleniyor. Uzun süreli maç eksiği bulunduğu için 11'de başlaması şimdilik zor gözüküyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.