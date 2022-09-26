Derbi öncesi taraftara açık idman planı

Süper Lig'in 8. haftasında evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş'ta, derbi öncesi son idmanın taraftarlara açık yapılması fikri gündeme geldi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; DHA
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Derbi öncesi taraftara açık idman planı
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26 Eylül 2022 09:40
Beşiktaş'ta yönetim, Fenerbahçe derbisi öncesi takımı motive etmek için çabalarını sürdürüyor.

Başkan Ahmet Nur Çebi ile Teknik Direktör Valerien Ismael arasındaki toplantıda derbi öncesinde bir antrenmanın Vodafone Park'ta taraftarlara açık biçimde yapılması düşüncesi de gündeme geldi.

Fransız hocanın onay vermesi durumunda, cuma veya cumartesi günü yapılacak antrenmanın, siyah-beyazlı taraftarların önünde statta gerçekleştirileceği belirtildi.
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