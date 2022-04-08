Fenerbahçe, son yedi maçta toplanan 19 puanın moralini Galatasaray galibiyetiyle taçlandırmak istiyor. Yönetim, teknik heyet ve futbolcular, 3 puan için adeta kenetlenmiş durumda. Fenerbahçe camiası, son yıllarda Kadıköy'de ezeli rakiplerine karşı yaşanan kötü sonuçlara ket vurmak adına çok motive. İşte 5 maddede sarı-lacivertlilerdeki son durum…



SAMANDIRA'DA OHAL VAR



1- İsmail Kartal ve analiz ekibi, Galatasaray'ın zaaflarını belirledi. Bunlar hem idmanlarda uygulatılıyor hem maç toplantılarında ezberletiliyor.



2- Sakatlıklarının ardından sahalara dönen Ferdi Kadıoğlu ve Attila Szalai oynayacak durumda. Onların hırsı, arkadaşlarına örnek oluyor.



3- Tüm futbolcular, kendilerini derbide göstermek istiyor. Teknik heyete oynamak istediklerini ileten futbolcuların arzusu memnuniyet veriyor.



4- Taraftarın derbi mesajları futbolculara okutuluyor. Maç günü yapılacak uğurlama organizasyonuyla da motivasyon artırılacak.



5- Fenerbahçeliler, Ülker Stadı'ndaki Galatasaray'a şanssızlığını kırmak istiyor. Kadıköy'deki son dört maçta durum: 2 yenilgi, 2 beraberlik.







