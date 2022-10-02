Derbi öncesi Samandıra'da coşkulu uğurlama

Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşması öncesi kulüplerin anlaşmasının ardından İl Güvenlik Kurulu kararıyla Vodafone Park'ta sadece ev sahibi takım seyircilerinin alınacağı açıklanmıştı.



Bu sebepten Sarı-Lacivertli taraftarlar, tribünden takımlarını destekleyemeyecek. Ligin ikinci yarısındaki derbide de aynı kararın uygulanması bekleniyor.



Fenerbahçeli futbolseverlerin ise maç öncesi Samandıra'dan takımı coşkulu bir şekilde Vodafone Park'a uğurlayacakları öğrenildi. Sarı lacivertli taraftarlar, dev derbi öncesinde takımlarına destek olup moralli bir şekilde Dolmabahçe deplasmanına göndermeyi hedefliyor.





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