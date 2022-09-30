Derbi öncesi Rachid Ghezzal'da son durum!

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal'ın Fenerbahçe derbisi öncesi durumu belli oldu. Futbolcunun oynaması zora girdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Derbi öncesi Rachid Ghezzal'da son durum!
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30 Eylül 2022 08:53
Rachid Ghezzal
Rachid Ghezzal
Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda derbi öncesinde Rachid Ghezzal'ın durumu belli oldu.

GHEZZAL DERBİDE ZORA GİRDİ

Sakatlığı sebebiyle bir aydır formasından uzak kalan Rachid Ghezzal'ın, geri dönüş tarihi uzadı. Cezayirli futbolcunun Fenerbahçe derbisinde oynama ihtimali de zora girdi.

HENÜZ HAZIR DEĞİL

Sakatlığı sürekli nüksettiği için sahalara geri dönemeyen 30 yaşındaki futbolcunun, antrenmanda yer almasına rağmen forma giyebilecek durumda olmadığı belirtildi.

GHEZZAL'IN PERFORMANSI

Ghezzal, bu sezon 2 lig maçında 2 gol ve bir asistlik performans sergilemişti. Bu arada Sarı-Lacivertliler karşısında yine sağ kanatta Jackson Muleka'nın forma giyeceği de edinilen bilgiler arasında yer aldı.



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