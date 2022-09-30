GHEZZAL DERBİDE ZORA GİRDİ

HENÜZ HAZIR DEĞİL

GHEZZAL'IN PERFORMANSI

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda derbi öncesinde Rachid Ghezzal'ın durumu belli oldu.Sakatlığı sebebiyle bir aydır formasından uzak kalan Rachid Ghezzal'ın, geri dönüş tarihi uzadı. Cezayirli futbolcunun Fenerbahçe derbisinde oynama ihtimali de zora girdi.Sakatlığı sürekli nüksettiği için sahalara geri dönemeyen 30 yaşındaki futbolcunun, antrenmanda yer almasına rağmen forma giyebilecek durumda olmadığı belirtildi.Ghezzal, bu sezon 2 lig maçında 2 gol ve bir asistlik performans sergilemişti. Bu arada Sarı-Lacivertliler karşısında yine sağ kanatta Jackson Muleka'nın forma giyeceği de edinilen bilgiler arasında yer aldı.