Derbi öncesi istatistiklerde Fenerbahçe'den büyük fark!

10 Nisan Pazar günü Kadıköy'de kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe ve Galatasaray'da maç öncesi heyecan sürüyor.



Derbide Fenerbahçe lig ikinciliğini hedeflerken Galatasaray alt sıralardan kurtulmak istiyor.



İki takımın teknik direktörü de sezon ortasında takımlarını devraldılar ve ikisi de 11 maça çıktı. İki takımın yeni hocalarıyla çıktıları maçlardaki istatistiklerine bakıldığında Fenerbahçe açık ara önde gözüküyor.



İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe'nin puan ortalaması 2.18. Domenec Torrent'in ise 1.27. İsmail Kartal ile Fenerbahçe, 11 maçta 7 galibiyet 3 beraberlik 1 mağlubiyet alırken Torrent yönetimindeki Galatasaray, 4 galibiyet 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.



Genel istatistiklerde de Fenerbahçe önde gözüküyor. Galatasaray'ı evinde ağırlayacak olan Fenerbahçe'nin iç sahada gol ortalaması 1.64. Galatasaray'ın deplasmanda gol ortalaması ise 1.17. Fenerbahçe evinde 15 maçta 8 galibiyet 4 beraberlik 3 mağlubiyet alırken Galatasaray ise deplasmanda 15 maçta 3 galibiyet 5 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.



Fenerbahçe attığı 54 golün 16'sını 75 ile 90. dakikalar arasında atarken Galatasaray, attığı 42 golün 17'sini 30 ile 45. dakikalar arasında kaydetti.



