Derbi öncesi istatistikler 'Galatasaray' diyor!

Galatasaray, derbi öncesinde istatistiklerde rakibi Beşiktaş'ı geride bıraktı. 17.4 ile daha çok gol beklentisi oluşturan Galatasaray, 12.3 oran tutturan Kartal'a göre isabetli şut, ikili mücadele, hava topu gibi birçok alanda daha önde.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Derbi öncesi istatistikler 'Galatasaray' diyor!
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19 Ekim 2023 10:29
Süper Lig'de bu hafta Galatasaray ile Beşiktaş derbide karşılaşacak. Cimbom'un, Beşiktaş'a göre istatistiklerde daha iyi olması dikkati çekiyor.

2.75 puan ortalamasına sahip Aslan yüzde 87 galibiyet yüzdesi elde ederken, Kara Kartal ise yüzde 62'de kaldı. 8 haftada 4 gol yiyen Sarı-Kırmızılılar, rakiplerine 0.5 oranında izin verdi. 9 gol yiyen Beşiktaş 1.1 oran yakaladı.

Cimbom 26, Beşiktaş 19 gol fırsatı buldu. Gol beklentisinde Galatasaray'ın 17.4, Beşiktaş'ın ise 12.3 oranda olduğu görülüyor. 465 pas yapan Beşiktaş, 404'te kalan rakibini geride bıraktı.

İsabetli şut oranında da Galatasaray 6.1, Beşiktaş 5 oran tutturdu. İkili mücadelelerin yüzde 54.3'ünü kazanan Cimbom, 50.8 oranlı rakibini geçti. Galatasaray 10.6 top kapma, Beşiktaş da 8.3 top kapma oranı yakaladı. Hava toplarında da Galatasaray 18.3, Beşiktaş ise 12.4 oran elde etti.



 
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