Derbi öncesi Fenerbahçe'de Falette seferberliği

Sezonun son derbisinde Beşiktaş'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de savunma alarmı verildi. teknik heyet, cezası bitecek olan Serdar Aziz'in yanında forma giyecek ismin kim olacağını belirlemeye çalışıyor.

Derbi öncesi Fenerbahçe'de Falette seferberliği
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15 Temmuz 2020 13:01
Savunmanın göbeği bu sezon Fenerbahçe için kanayan yara haline geldi. Stoperde Serdar Aziz, Zanka, Sadık Çiftpınar, Adil Rami, Jailson, Luiz Gustavo, Simon Falette ve Ozan Tufan olmak üzere tam 8 farklı oyuncu forma giydi. Savunmanın merkezinde bir türlü istikrar yakalanamaması, Sarı- Lacivertliler'in 32 maçta 43 gol yemesine ve şampiyonluk yarışına erken havlu atmasına neden oldu. Sivas karşısında cezalı Serdar Aziz'in yerine Ozan Tufan görev yaptı. Serdar'ın cezası bitti, bu kez de Falette sakat.

FALETTE SEFERBERLİĞİ

Gineli'nin derbiye yetiştirilmesi için yoğun çarba harcanıyor. Falette'in durumu maç günü belli olacak. Sağlık kurulunun, son haftalarda başarılı bir performans sergileyen Falette'i derbiye yetiştirmek için büyük çaba harcadığı belirtiliyor

Oynamaması halinde, Sivas karşısında ilk golde penaltı yaptıran, ikinci golde Emre Kılınç'ı kaçıran Ozan Tufan'a bir kez daha stoper yolu gözükecek.

Düşük bir ihtimal de olsa Luiz Gustavo da savunmaya çekilebilir.



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