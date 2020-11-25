Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup ederek, zirve yarışındaki iddiasını ortaya koyan Beşiktaş hafta sonu Kadıköy'de oynayacağı Fenerbahçe derbisinden de galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Ancak Kartal'da savunma hattının en önemli isimlerinden Welinton dev maçta forma giyemeyecek. Domagoj Vida'nın da büyük olasılıkla karşılaşmaya yetişemeyeceği belirlendi.



Gaziantep FK deplasmanında sakatlanan ve arka adalesinde ikinci derece zorlanma belirlenen Welinton daha sonra Kovid-19'a yakalanmıştı. İzolasyon süreci sona eren ve Kovid-19'u atlatan Welinton'un sakatlığının ise devam ettiği öğrenildi.



Uzun süredir antrenman yapamayan Brezilyalı stoperin derbiye yetişmesinin bu aşamada mümkün olmadığı ifade edildi.



VIDA'NIN İZOLASYONU BİTMEDİ



Beşiktaş dev müsabakada Domagoj Vida'dan da büyük olasılıkla yararlanamayacak. Kovid-19 testi 11 Kasım tarihinde pozitif çıkan Hırvat stoperin izolasyon süreci henüz bitmedi. Yaklaşık 2 haftadır takımdan ayrılan olan Vida'nın derbide de ilk 11'deki yerini alamayacağı ifade edildi. Deneyimli oyuncunun zayıf da olsa kadroya girme şansının bulunduğu ileri sürüldü.



KADIKÖY'DE NECİP - MONTERO



Teknik Direktör Sergen Yalçın, Welinton ve Vida'nın yokluğunda stoper hattında yine Necip-Montero ikilisine görev verecek. Medipol Başakşehir karşısında iyi bir uyum ve performans ortaya koyan Necip ile Montero'nun Kadıköy'de de ilk 11'de yer alacakları kaydedildi.



