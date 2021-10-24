Derbi öncesi Beşiktaş kalesinde büyük rekabet

Beşiktaş'ta derbi öncesinde 1 numarada kimin yer alacağı belirsiz... Ersin Destanoğlu ve Mert Günok'un idman performanslarından memnun olan teknik direktör Sergen Yalçın'ın, son kararını bugünkü antrenman sonrasında vermesi bekleniyor.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Derbi öncesi Beşiktaş kalesinde büyük rekabet
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24 Ekim 2021 12:50
Fehmi Mert Günok
Fehmi Mert Günok
Beşiktaş
Siyah Beyazlılar'da teknik ekip, derbi öncesinde kalede görevlendireceği isim konusunda kararsızlık yaşıyor. Son dönemde Ersin Destanoğlu ve Mert Günok'u değişmeli olarak görevlendiren teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Galatasaray mücadelesi öncesinde kime forma vereceği konusunda henüz karar vermediği bildirildi. Başakşehir karşılaşmasında görev yapan Mert'in kalesinde 3 gol görmesi sonrasında Ersin'in de Şampiyonlar Ligi'nde Sporting karşısında 4 sayıya engel olamamasının ardından Yalçın, derbi öncesi yapılan antrenmanlarda 2 ismi de özel olarak takip etti.

Son maçlarda ortaya koydukları performanslar memnun etmese de 2 ismin de idmandaki formlarından memnun olan Yalçın'ın, tecrübe faktörü sebebiyle Mert Günok'a da görev verme ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Başarılı hocanın, derbi için yapılacak bugünkü son idmanın ardından kesin kararını vermeyi planladığı öğrenildi. 

 

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