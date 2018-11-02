Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındakiderbisi, hareketli başladı.Karşılaşma öncesi Türk Telekom Stadyumu'nda iki takım oyuncuları arasında ısınma sırasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.Ryan Donk, ısınma sırasında taraftarını selamlamak için tribüne doğru giderken ısınan Fenerbahçeli oyuncuların arasından geçti. Bu duruma Andre Ayew sinirlenirken Ryan Donk ile kısa süreli bir temas yaşadı.Fenerbahçeli oyuncular olaya müdahale ederek Ayew'i sakinleştirdi.