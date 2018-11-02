  •  
    "Linnes derbide Wesley Sneijder etkisi yaptı!.."
  •  
    Toroğlu'ndan F.Bahçeli isme ÇOK ağır eleştiri!
  •  
    "Ayew'e dersini verdi, onun asıl adı da Pogba"
  •  
    ..Ve Cengiz Ünder için ÇILGIN teklif reddedildi!
  •  
    "Belhanda çoook NET, Benzia'dan iyi futbolcu"

Derbi öncesi Ayew ile Donk arasında gerginlik!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde ısınma sırasında Andre Ayew ile Ryan Donk arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Kaynak: Sporx.com
Derbi öncesi Ayew ile Donk arasında gerginlik!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Kasım 2018 20:35
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, hareketli başladı.

Karşılaşma öncesi Türk Telekom Stadyumu'nda iki takım oyuncuları arasında ısınma sırasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Ryan Donk, ısınma sırasında taraftarını selamlamak için tribüne doğru giderken ısınan Fenerbahçeli oyuncuların arasından geçti. Bu duruma Andre Ayew sinirlenirken Ryan Donk ile kısa süreli bir temas yaşadı.

Fenerbahçeli oyuncular olaya müdahale ederek Ayew'i sakinleştirdi.

İşte Ryan Donk ve Andre Ayew arasında yaşananlar...



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için