Derbi öncesi arbede!

Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi soyunma odası koridorları karıştı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk, akreditasyon kartı olmadığı için soyunma odasına alınmak istenmedi. Okan Buruk bu duruma çok öfkelendi ve koridorda arbede çıktı.
Yaşanan tartışmaların ardından Okan Buruk'un oğlu soyunma odasına alındı.
Okan Buruk, bu durumla alakalı olarak derbi öncesi, "Daha stada girerken burada provokasyon vardı." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk, akreditasyon kartı olmadığı için soyunma odasına alınmak istenmedi. Okan Buruk bu duruma çok öfkelendi ve koridorda arbede çıktı.
Yaşanan tartışmaların ardından Okan Buruk'un oğlu soyunma odasına alındı.
Okan Buruk, bu durumla alakalı olarak derbi öncesi, "Daha stada girerken burada provokasyon vardı." ifadelerini kullandı.
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