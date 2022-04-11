Derbi maçında Burak Elmas stadı terk etti

Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşması öncesinde tüm gözler Kadıköy'e çevrilirken sarı-kırmızılıların yönetim ekibi de alışılmışın aksine deplasmana kalabalık bir grup halinde geldi.



Fenerbahçe yönetiminin de tam kadro Ülker Stadyumu'nda yer alması sonrasında küçük çaplı bir protokol krizi çıktı. Kısa süreli bir oturma düzeni sorunu yaşansa da sarı-lacivertli idareciler devreye girdi ve sorun çözüldü.Aslantepe'deki ilk derbiyi birlikte izleyen başkanlar Ali Koç ve Burak Elmas, bu kez tribünde bir araya gelmedi. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 2. golden sonra stadı terk etti.