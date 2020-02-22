Derbi maça 'Hanau' pankartıyla çıktılar

TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya geldi.İki takımın oyuncuları seremoniye Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat'ta gerçekleştirilen ırkçı terör saldırısı nedeniyle "Yeter Artık! #EsReicht #Hanau" yazılı pankartla çıktı.Pankart, Türkiye Futbol Federasyonu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından hazırlandı.Beşiktaş tribünlerinde de "Avrupa'daki kardeşlerimiz yalnız değildir", "Almanya'daki saldırıyı kınıyoruz", "Almanya'daki Türkler yalnız değildir", "Irkçılığa hayır" ve "Irkçılığa karşı omuz omuza" yazılı pankartlar yer aldı.Beşiktaşlı taraftarlar, zorlu maçta takımlarına büyük destek verdi.Siyah-beyazlılar, Vodafone Park tribünlerin tamamen doldurdu.Bu arada Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, daha önceki maçlarda olduğu gibi karşılaşma öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik ekip ve oyuncularla yemekte bir araya gelerek başarılar diledi.Maç öncesi Almanya'daki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlar ve eski milli takım oyuncusu Mustafa Yücedağ için saygı duruşu yapıldı.