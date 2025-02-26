Derbi kralı Okan Buruk

Galatasaray son 3 sezonda Süper Lig'de zirveden hiç inmezken, elde edilen bu başarıda Teknik Direktör Okan Buruk'un büyük maç performansı etkili oldu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Derbi kralı Okan Buruk
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26 Şubat 2025 10:24
Galatasaray son 3 sezonda Süper Lig'de zirveden hiç inmezken, elde edilen bu başarıda Teknik Direktör Okan Buruk'un büyük maç performansı etkili oldu.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray; 2022- 23 sezonundan bu yana Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile 16 defa karşılaştı. Cimbom bu süreçte 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alarak başarılı bir grafik sergiledi.

Buruk yönetiminde ezeli rakiplerine karşı oynadığı maçlarda 2.25'lik puan ortalaması yakalayan Galatasaray, bu periyotta 7 kez de kalesini gole kapattı.

EN AZ 7 PUAN

Öte yandan Fenerbahçe derbisinden beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, 6 puanlık farkı korurken ikili averaj avantajı da eline geçirdi.

Ligin bitimine 12 hafta kala Fenerbahçe tüm maçlarını kazanarak Galatasaray'ın en az 7 puan kaybetmesini bekleyecek. 


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