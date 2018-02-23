Derbi kralı Fenerbahçe yenilmeyi unuttu

Tarih Maç Skor 25 Ekim 2015 Fenerbahçe-Galatasaray 1-1 29 Şubat 2016 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-0 13 Nisan 2016 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0 20 Kasım 2016 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0 3 Aralık 2016 Fenerbahçe-Beşiktaş 0-0 23 Nisan 2017 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1 7 Mayıs 2017 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-1 23 Eylül 2017 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-1 22 Ekim 2017 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 9 derbiyi de kaybetmedi.Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak sarı-lacivertliler, 2015 yılından bu yana derbilerde gösterdiği başarılı performansla dikkati çekiyor.Fenerbahçe, 27 Eylül 2015'ten sonra Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı 9 derbide 4 galibiyet, 5 beraberlik aldı.Fenerbahçe, ligdeki son derbi yenilgisini Beşiktaş karşısında aldı.Sarı-lacivertliler, 27 Eylül 2015'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk olduğu Beşiktaş'a 3-2 kaybetmişti. Fenerbahçe, bu tarihten sonra ligde derbi yenilgisi yaşamadı.Fenerbahçe, söz konusu 9 derbide kalesini iyi korudu.Fenerbahçe, son 9 derbi maçında sadece 3 gol yedi. Sarı-lacivertliler, 25 Ekim 2015'de Galatasaray, 7 Mayıs 2017'de Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldığı maçlarda kalesinde gol gördü. Fenerbahçe, bu sezon Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçta da rakibine bir gol şansı verdi.Buna karşı Fenerbahçe, derbilerde rakip filelere 9 gol gönderdi.Fenerbahçe'nin, Süper Lig'de oynadığı son 9 derbi maçı şöyle:Fenerbahçe, ligde hafta sonu karşılaşacağı Beşiktaş'a karşı oynadığı son 5 resmi maçı da kaybetmedi.Rakibine 27 Eylül 2015'te Süper Lig'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı maçta 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, daha sonra Beşiktaş'la ligde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 kez karşılaştı.Sarı-lacivertliler, bu derbilerde 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında oynadığı son 5 maç şöyle:29 Şubat 2016 (Süper Lig): Fenerbahçe-Beşiktaş 2-03 Aralık 2016 (Süper Lig): Fenerbahçe-Beşiktaş 0-05 Şubat 2017 (Türkiye Kupası): Beşiktaş-Fenerbahçe 0-17 Mayıs 2017 (Süper Lig): Beşiktaş-Fenerbahçe 1-123 Eylül 2017 (Süper Lig): Fenerbahçe-Beşiktaş 2-1Fenerbahçe, Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Park'ta yenilgi yüzü görmedi.Dolmabahçe'deki yeni statta iki maça çıkan sarı-lacivertliler, birer galibiyet ve beraberlik elde etti.Vodafone Park'ta Beşiktaş'a bugüne dek ilk ve tek yenilgisini Fenerbahçe yaşattı. Sarı-lacivertliler, 5 Şubat 2017'de Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda rakibini Robin van Persie'nin tek golüyle mağlup etmeyi başarmıştı. Süper Lig'de Vodafone Park'ta oynanan tek Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ise 1-1 berabere bitmişti.