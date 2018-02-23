Derbi kralı Fenerbahçe yenilmeyi unuttu

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 9 derbiyi de kaybetmedi.
Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak sarı-lacivertliler, 2015 yılından bu yana derbilerde gösterdiği başarılı performansla dikkati çekiyor.
Fenerbahçe, 27 Eylül 2015'ten sonra Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı 9 derbide 4 galibiyet, 5 beraberlik aldı.
- Son yenilgi Beşiktaş'a
Fenerbahçe, ligdeki son derbi yenilgisini Beşiktaş karşısında aldı.
Sarı-lacivertliler, 27 Eylül 2015'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk olduğu Beşiktaş'a 3-2 kaybetmişti. Fenerbahçe, bu tarihten sonra ligde derbi yenilgisi yaşamadı.
- Sadece 3 gol yedi
Fenerbahçe, söz konusu 9 derbide kalesini iyi korudu.
Fenerbahçe, son 9 derbi maçında sadece 3 gol yedi. Sarı-lacivertliler, 25 Ekim 2015'de Galatasaray, 7 Mayıs 2017'de Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldığı maçlarda kalesinde gol gördü. Fenerbahçe, bu sezon Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçta da rakibine bir gol şansı verdi.
Buna karşı Fenerbahçe, derbilerde rakip filelere 9 gol gönderdi.
- Ligdeki son 9 derbi
Fenerbahçe'nin, Süper Lig'de oynadığı son 9 derbi maçı şöyle:
- Beşiktaş'a 5 maçtır kaybetmiyor
Fenerbahçe, ligde hafta sonu karşılaşacağı Beşiktaş'a karşı oynadığı son 5 resmi maçı da kaybetmedi.
Rakibine 27 Eylül 2015'te Süper Lig'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı maçta 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, daha sonra Beşiktaş'la ligde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 kez karşılaştı.
Sarı-lacivertliler, bu derbilerde 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında oynadığı son 5 maç şöyle:
29 Şubat 2016 (Süper Lig): Fenerbahçe-Beşiktaş 2-0
3 Aralık 2016 (Süper Lig): Fenerbahçe-Beşiktaş 0-0
5 Şubat 2017 (Türkiye Kupası): Beşiktaş-Fenerbahçe 0-1
7 Mayıs 2017 (Süper Lig): Beşiktaş-Fenerbahçe 1-1
23 Eylül 2017 (Süper Lig): Fenerbahçe-Beşiktaş 2-1
- Fenerbahçe, Vodafone Park'ta kaybetmedi
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Park'ta yenilgi yüzü görmedi.
Dolmabahçe'deki yeni statta iki maça çıkan sarı-lacivertliler, birer galibiyet ve beraberlik elde etti.
Vodafone Park'ta Beşiktaş'a bugüne dek ilk ve tek yenilgisini Fenerbahçe yaşattı. Sarı-lacivertliler, 5 Şubat 2017'de Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda rakibini Robin van Persie'nin tek golüyle mağlup etmeyi başarmıştı. Süper Lig'de Vodafone Park'ta oynanan tek Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ise 1-1 berabere bitmişti.
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Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak sarı-lacivertliler, 2015 yılından bu yana derbilerde gösterdiği başarılı performansla dikkati çekiyor.
Fenerbahçe, 27 Eylül 2015'ten sonra Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı 9 derbide 4 galibiyet, 5 beraberlik aldı.
- Son yenilgi Beşiktaş'a
Fenerbahçe, ligdeki son derbi yenilgisini Beşiktaş karşısında aldı.
Sarı-lacivertliler, 27 Eylül 2015'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk olduğu Beşiktaş'a 3-2 kaybetmişti. Fenerbahçe, bu tarihten sonra ligde derbi yenilgisi yaşamadı.
- Sadece 3 gol yedi
Fenerbahçe, söz konusu 9 derbide kalesini iyi korudu.
Fenerbahçe, son 9 derbi maçında sadece 3 gol yedi. Sarı-lacivertliler, 25 Ekim 2015'de Galatasaray, 7 Mayıs 2017'de Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldığı maçlarda kalesinde gol gördü. Fenerbahçe, bu sezon Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçta da rakibine bir gol şansı verdi.
Buna karşı Fenerbahçe, derbilerde rakip filelere 9 gol gönderdi.
- Ligdeki son 9 derbi
Fenerbahçe'nin, Süper Lig'de oynadığı son 9 derbi maçı şöyle:
|Tarih
|Maç
|Skor
|25 Ekim 2015
|Fenerbahçe-Galatasaray
|1-1
|29 Şubat 2016
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|2-0
|13 Nisan 2016
|Galatasaray-Fenerbahçe
|0-0
|20 Kasım 2016
|Fenerbahçe-Galatasaray
|2-0
|3 Aralık 2016
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|0-0
|23 Nisan 2017
|Galatasaray-Fenerbahçe
|0-1
|7 Mayıs 2017
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|1-1
|23 Eylül 2017
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|2-1
|22 Ekim 2017
|Galatasaray-Fenerbahçe
|0-0
- Beşiktaş'a 5 maçtır kaybetmiyor
Fenerbahçe, ligde hafta sonu karşılaşacağı Beşiktaş'a karşı oynadığı son 5 resmi maçı da kaybetmedi.
Rakibine 27 Eylül 2015'te Süper Lig'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı maçta 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, daha sonra Beşiktaş'la ligde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 kez karşılaştı.
Sarı-lacivertliler, bu derbilerde 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında oynadığı son 5 maç şöyle:
29 Şubat 2016 (Süper Lig): Fenerbahçe-Beşiktaş 2-0
3 Aralık 2016 (Süper Lig): Fenerbahçe-Beşiktaş 0-0
5 Şubat 2017 (Türkiye Kupası): Beşiktaş-Fenerbahçe 0-1
7 Mayıs 2017 (Süper Lig): Beşiktaş-Fenerbahçe 1-1
23 Eylül 2017 (Süper Lig): Fenerbahçe-Beşiktaş 2-1
- Fenerbahçe, Vodafone Park'ta kaybetmedi
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Park'ta yenilgi yüzü görmedi.
Dolmabahçe'deki yeni statta iki maça çıkan sarı-lacivertliler, birer galibiyet ve beraberlik elde etti.
Vodafone Park'ta Beşiktaş'a bugüne dek ilk ve tek yenilgisini Fenerbahçe yaşattı. Sarı-lacivertliler, 5 Şubat 2017'de Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda rakibini Robin van Persie'nin tek golüyle mağlup etmeyi başarmıştı. Süper Lig'de Vodafone Park'ta oynanan tek Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ise 1-1 berabere bitmişti.
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