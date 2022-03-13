Derbi ertelemesi için yorum: 'Federasyon devreye girmeli'

Sabah Spor yazarı Murat Özbostan, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin ertlenme meselesi ile ilgili yorumlarda bulundu.



İşte Özbostan'ın o yorumları...



"Öncelikle Sayın Çebi, MHK'nin yaptığı hakem operasyonunu Beşiktaş dahil bütün kulüplerin istediğini ve bunun için TFF'nin yanında durmaları gerektiğini belirtti. Zamanı da doğru bulduğunu söyledi. Büyük takımlar içinde net tavrını ortaya koyan ilk başkan oldu. Diğer konu derbinin ertelenme meselesi... Beşiktaş ve Galatasaray'ın arka arkaya yaptıkları açıklamalar ile başımız döndü. Beşiktaş "Oynayalım" diyor, Galatasaray ise erteleme istiyor... Sonuçta iki tarafta da sinirler gerildi. Kötü olan bu! Futbol Federasyonu burada devreye girip ülke futbolu, puan gibi kıstaslara göre bir tavır ortaya koyup bir erteleme yapabilirdi. Beşiktaş ikincilik planları yapıyor. Galatasaray için ise Barcelona maçı varken derbinin öneminin kalmadığını düşünüyorum. Burak Elmas'ın Beşiktaş'ı küçümseyen sözleri ise doğru bir analiz değil... Yarın yine yan yana oturacaksınız masada. Bunlara gerek yok."













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