Süper Lig'de 16 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı ağırlayacak Trabzonspor için bu maç 3 puandan fazlası.



Ligde evinde son iki karşılaşmayı kaybeden (Ümraniye 1-2, Kayseri 3-4) bordo-mavililer, Kartal karşısında bu tabloyu değiştirerek yeniden çıkışa geçmenin yanı sıra derbilerde evindeki üstünlüğünü korumayı hedefliyor.



Sahasında en son 2020-21'de F.Bahçe'ye 1-0 yenilen Fırtına, iki yıldır evinde derbi kaybetmedi. G.Saray ile 2-2 ve 0-0, Beşiktaş'la 0-0 berabere kaldı. F.Bahçe'yi 3-1 ve 2-0 yendi.





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