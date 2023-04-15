Derbi canavarı Trabzonspor!

Trabzonspor, 2 yıldır Akyazı'da İstanbul'un üç büyük takımına geçit vermiyor. Spor Toto Süper Lig'de iç sahadaki son iki maçı kaybeden Fırtına, Beşiktaş'ı yenerek bu tabloyu değiştirmek ve derbilerdeki üstünlüğünü devam ettirmek istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Derbi canavarı Trabzonspor!
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15 Nisan 2023 12:07
Süper Lig'de 16 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı ağırlayacak Trabzonspor için bu maç 3 puandan fazlası.

Ligde evinde son iki karşılaşmayı kaybeden (Ümraniye 1-2, Kayseri 3-4) bordo-mavililer, Kartal karşısında bu tabloyu değiştirerek yeniden çıkışa geçmenin yanı sıra derbilerde evindeki üstünlüğünü korumayı hedefliyor.

Sahasında en son 2020-21'de F.Bahçe'ye 1-0 yenilen Fırtına, iki yıldır evinde derbi kaybetmedi. G.Saray ile 2-2 ve 0-0, Beşiktaş'la 0-0 berabere kaldı. F.Bahçe'yi 3-1 ve 2-0 yendi.

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