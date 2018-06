ile berabere kaldıkları Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından olay yaratacak açıklamalarda bulundu.Hakem kararlarına sert tepki gösteren Aykut Kocaman, "Oyunda kalmaya çalışıyoruz ama mümkün değil. Burada maç kazanmak çok zor. Kelimeleri seçerek kullanmakta fayda var ama insan nasıl konuşacağını bilmiyor. Hakemleri de büküyorlar, her şeyi büküyorlar. Dört gün önce hakemin büyük yanlışlarıyla maç döndü, adamları da anlıyorum. Kazanacağımız bir maç değildi. Haftalardır kimse görmüyor mu bunları? Tepkim her şeye, atmosfer, hakemler, bize, bu iş değil. Tekmeler, tokatlar, dokunmadan fauller. İlk maçta öyle, ondan sonra de 'Eze eze yendik' diyorlar. Eze ezemi, ezdirile ezdireli mi? Neredeyiz anlamıyorum, bu bir oyun değil. Maçın başında sertlikler başladı. Bu iki maçı yöneten iki hakem de Türkiye'nin en iyi hakemleri, huzur duyuyorlar mı maçlardan sonra, bir baksınlar yani. Anlatacak bir şey yok." dedi.Kırmızı kartlar hakkında konuşan Aykut Kocaman, "Hakem yüzde 100 haklı, oyuncularımız haksız ama en az Beşiktaş'tan 2-3 oyuncunun daha atılması gerekiyordu. Bizim takımdakilerin cezasını ben keseceğim, bunu ben yapacağım ama orada da hakem yapacak. Beşiktaşlı oyuncular çok rahatlar çünkü bir karşılığını hissediyorlar herhalde." diye konuştu.Şampiyon olma ihtimalleri hakkında konuşan Aykut Kocaman, camiaya mesaj yolladı ve "Kimseyi rahatsız etmeden hakkımızı aramaya çalışıyoruz. Yürekten mücadele eden bir takım var. Bir tarafta rakipler var, onlarla mücadele ediyoruz. Bir taraftan Fenerbahçe'de bütünlük yok, onunla mücadele ediyoruz. Zaten şu ortamda görülüyor, Fenerbahçe'nin şampiyon olması zor ama birlik olmamız lazım." diye konuştu.FB TV'de fikstürle ilgili yorumlarının ciddiye alınmadığına vurgu yapan Aykut Kocaman, "Kendi televizyon kanalımızda bile fikstürle ilgili 'Ya önümüze bakalım falan' deniyor. Ortada zorunluluk varsa tamam, buna itiraz etmem ama neden çarşamba oynamadık? İkimiz de aynı şekilde bu maçları düşünelim ama hiç, suya yazı yazıyoruz. Ne cevap veren var, ne bir şey öyle gidiyor." açıklamasını yaptı.Beşiktaş seyircisinin küfür etmesi hakkında konuşan Kocaman, "Buradaki seyirci bana küfür ediyor, oradaki seyirci öbür hocaya küfür ediyor. Neden bana küfür ediliyor, takımın hakkını savunmayacak mıyız? neden Şenol Güneş'e küfür ediliyor? Bu anlaşılır bir durum değil, Allah sonumuzu hayır etsin." ifadelerini kullandı.Çarşı'nın kendisinin fotoğrafının paylaşılması ve"Dolmabahçe'de kayboldu, tasması var" yazılarak paylaşım yapılmasına tepki gösteren Kocaman, "Uzaktan uzağa takdir ettiğimiz taraftar gruplarınden Çarşı grubu benim fotoğrafımı paylaşıyor ve beni aşağılamaya çalışıyor. Uzaktan hep takdir ettiğimiz bir grup, Van'daki insanlar için burada insanlar için soyunan insanlar bunlar. Bana neden bunu yapıyorlar, bunu camia üzerinden yapıyorlar. Ben aşağılama değeri hissetmedim, Çarşı da bu haldeyse, ne diyelim yani? Hikaye kopmuş, bitmiş. Beşiktaş'ın değil bütün statlarda hep aynısı. Ne Beşiktaş'a ne Galatasaray'a ne Fenerbahçe'ye ne de Trabzonspor'a faydası olacak. Söyleyecek bir şeyim yok daha müsaade edin, bırakın gideyim." dedi.Aykut Kocaman son olarak "Bu işler teknik direktörlerin bir araya gelmesiyle düzelmez. her şey yapanın yanına kar kalıyor, bundan sonra bir şey değişmez." diyerek sözlerini noktaladı.