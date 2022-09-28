DERBİ BİLETLERİ 1 DAKİKADA TÜKENDİ

YÖNETİM MEMNUN KALDI

DERBİ MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADARDI?

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe derbide karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar, derbi maçın biletlerine yoğun ilgi gösterdi.Beşiktaş taraftarları, 2 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta saat 20:00'de başlayacak derbi maçın biletlerini sadece 1 dakikada tüketti.Siyah-beyazlı yönetimin, Beşiktaş taraftarlarının yoğun ilgisi sebebiyle çok memnun olduğu öğrenildi. Son 2 haftada 5 puan kaybeden Beşiktaş, derbi maçı bir çıkış karşılaşması olarak görüyor.VIP 100: 4.580TLVIP 101 - 126: 3.800TL1. Kategori: 1.540TL2. Kategori: 1.400TL3. Kategori: 1.130TL4. Kategori: 995TL5. Kategori: 915TLKapalı Üst 840TL6. Kategori: 740TL7. Kategori: 285TL8. Kategori: 270TL