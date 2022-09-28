Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe derbide karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar, derbi maçın biletlerine yoğun ilgi gösterdi.
DERBİ BİLETLERİ 1 DAKİKADA TÜKENDİ
Beşiktaş taraftarları, 2 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta saat 20:00'de başlayacak derbi maçın biletlerini sadece 1 dakikada tüketti.
YÖNETİM MEMNUN KALDI
Siyah-beyazlı yönetimin, Beşiktaş taraftarlarının yoğun ilgisi sebebiyle çok memnun olduğu öğrenildi. Son 2 haftada 5 puan kaybeden Beşiktaş, derbi maçı bir çıkış karşılaşması olarak görüyor.
DERBİ MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADARDI?
VIP 100: 4.580TL
VIP 101 - 126: 3.800TL
1. Kategori: 1.540TL
2. Kategori: 1.400TL
3. Kategori: 1.130TL
4. Kategori: 995TL
5. Kategori: 915TL
Kapalı Üst 840TL
6. Kategori: 740TL
7. Kategori: 285TL
8. Kategori: 270TL
DERBİ BİLETLERİ 1 DAKİKADA TÜKENDİ
Beşiktaş taraftarları, 2 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta saat 20:00'de başlayacak derbi maçın biletlerini sadece 1 dakikada tüketti.
YÖNETİM MEMNUN KALDI
Siyah-beyazlı yönetimin, Beşiktaş taraftarlarının yoğun ilgisi sebebiyle çok memnun olduğu öğrenildi. Son 2 haftada 5 puan kaybeden Beşiktaş, derbi maçı bir çıkış karşılaşması olarak görüyor.
DERBİ MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADARDI?
VIP 100: 4.580TL
VIP 101 - 126: 3.800TL
1. Kategori: 1.540TL
2. Kategori: 1.400TL
3. Kategori: 1.130TL
4. Kategori: 995TL
5. Kategori: 915TL
Kapalı Üst 840TL
6. Kategori: 740TL
7. Kategori: 285TL
8. Kategori: 270TL
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