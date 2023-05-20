Derbi berabere bitti; Fenerbahçe finale çıktı!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Play-off yarı final etabı ikinci maçında Galatasaray Petrol Ofisi evinde Fenerbahçe Petrol Ofisi ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçı 2-0 kazanan Sarı-Lacivertliler, finale yükselen takım oldu.

, Fotoğraf; AA
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Derbi berabere bitti; Fenerbahçe finale çıktı!
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20 Mayıs 2023 14:07
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Play-off yarı final etabı ikinci maçında Galatasaray Petrol Ofisi, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni ağırladı. 

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. İlk maçı 2-0 yenen Fenerbahçe, finale adını yazdırdı. 

Fenerbahçe'nin gollerini 1. dakikada Danielle Marcano ve 90+4. dakikada penaltıdan Zenatha Coleman kaydetti.

Galatasaray'ın golleri ise 56. dakikada penaltı sonucu Ebru Topçu be 85. dakikada Berna Yeniçeri'den geldi.

DETAYLAR BİRAZDAN....






 

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