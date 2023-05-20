Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Play-off yarı final etabı ikinci maçında Galatasaray Petrol Ofisi, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni ağırladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. İlk maçı 2-0 yenen Fenerbahçe, finale adını yazdırdı.
Fenerbahçe'nin gollerini 1. dakikada Danielle Marcano ve 90+4. dakikada penaltıdan Zenatha Coleman kaydetti.
Galatasaray'ın golleri ise 56. dakikada penaltı sonucu Ebru Topçu be 85. dakikada Berna Yeniçeri'den geldi.
DETAYLAR BİRAZDAN....
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. İlk maçı 2-0 yenen Fenerbahçe, finale adını yazdırdı.
Fenerbahçe'nin gollerini 1. dakikada Danielle Marcano ve 90+4. dakikada penaltıdan Zenatha Coleman kaydetti.
Galatasaray'ın golleri ise 56. dakikada penaltı sonucu Ebru Topçu be 85. dakikada Berna Yeniçeri'den geldi.
DETAYLAR BİRAZDAN....