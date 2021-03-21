Süper Lig'de 31. hafta, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine sahne olacak. Zirveyi çok yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde size 10 soruluk bir test hazırladık.
Derbi ateşi: Hangisi daha fazla gol attı?
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde tam 10 soruluk bir testimiz var!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Mart 2021 09:27
Fenerbahçe
- 09:46 "Galatasaray'da futbolcular küstü!"
- 09:27 Derbi ateşi: Hangisi daha fazla gol attı?
- 09:00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Muhtemel 11
- 05:57 Zidane Benzema'yı yeniden Fransa Milli Takımı'nda görmek istiyor
- 03:41 Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde 8 madalya
- 02:30 Taison oyuna giymeyi reddedince kadro dışı kaldı
- 02:20 Buffon Parma'ya dönerek kariyerini bitirmek istiyor
- 23:21 Giresunspor kafilesine taşlı saldırı
- 23:18 Sporx Podcast: Siyah mı, Sarı mı?
- 22:37 Ersun Yanal'dan Ampute Milli Futbol Takımı'na ziyaret!
- 22:25 Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig'e geri döndü
- 22:25 İlkay Gündoğan, Manchester City'i sırtlamaya devam ediyor!
- 22:12 Valentin Rosier: "İstanbul, Paris'ten daha güzel"
- 22:07 Diego Perotti, İstanbul'a dönüyor!
- 21:43 Fenerbahçe'den flaş paylaşım: "Eze eze, ağlatarak!"
- 21:41 Abdulkadir Parmak: "Türkiye'nin en iyisi Uğurcan Çakır"
- 21:38 Hikmet Karaman: "3-3 bitmeliydi"
- 21:33 Abdullah Avcı: "Playstation'da bile olmuyor"
- 21:24 Uğurcan Çakır: "Milli ara bize iyi gelecek"
- 21:21 Vitor Hugo: "Galatasaray'ı yenmişlerdi"
- 21:20 Ahmet Ağaoğlu: "Trabzonspor öder, diğerlerini bilemem"
- 21:02 Ekuban bir döndü, pir döndü; Trabzonspor, 3 puanı 4 golle aldı!
- 21:01 Giresunspor, uzatmada Süper Lig için attı
- 20:47 Mustafa Cengiz: "İnşallah şampiyon olacağız"
- 20:33 La Liga maçında "drone"lu EURO 2020 protestosu
- 20:30 Gaziantep'den büyük tepki: "Bir şeyler VAR"
- 20:27 Tiago Lopes, Denizlispor ile sözleşmesini feshetti!
- 20:13 Alexander Sörloth: "Türkiye'de 'sahaya çık, gol at' diyorlardı"
- 20:10 Tottenham, Mourinho'yu kovarsa 40M€ ödeyecek!
- 20:10 Benzema, Ronaldo modunu açtı: 3-1!
- 19:57 Ünal Karaman: "Kabul edebileceğimiz bir şey değil!"
- 19:48 Galatasaray'dan çok kritik galibiyet!
- 19:26 Haaland yine attı, Dortmund'u ipten aldı!
- 19:23 Bayern Münih Lewa ile traktör gibi ezdi, geçti!
- 19:18 Rıza Çalımbay: "Daha farklı kazanabilirdik"
- 19:08 Marco van Basten: "Guardiola, Cruyff'tan daha iyi"
- 18:55 Henüz 20'sinde büyük bir yıldız: Erling Haaland
- 18:35 Nasıl olacak böyle Lewandowski!
- 18:23 Almanya Bundesliga'da Max Kruse şov!
- 18:19 Göztepe'nin Süper Lig'deki 1000. golünü Diabate attı
- 18:08 Beşiktaş'ta Cenk Tosun derbi kadrosunda
- 18:04 Eskişehir'den Adana Demirspor'a son dakika çelmesi
- 18:02 3 penaltı, 2 kırmızı: Yeni Malatya ve Gaziantep puanları paylaştı
- 18:00 8 gollü çılgın maç! Göztepe 3-5 Sivasspor
- 17:53 Trabzonspor - Ankaragücü: İlk 11'ler
- 17:48 Beşiktaş Icrypex evinde Darüşşafaka Tekfen'i yendi
- 17:45 Roman Abramovich: "Kadın futbolunu desteklemeliyiz"
- 17:43 Vedat Muriqi'ye talih kuşu konabilir: Premier Lig'den 3 talip
- 17:32 Beckham'dan Falcao açıklaması
- 17:29 Tyler Boyd, Sivas'ta kendini buldu
- 17:26 Kanoute: "İyi Müslümanlar ile kötüleri bir tutmayın"
- 17:24 DeAndre Yedlin: "Şampiyonluktan vazgeçmeyeceğiz"
- 17:16 Lille'de prim ödemeleri durdu, Burak Yılmaz'ın maaşı ortaya çıktı
- 17:16 Lille'de Burak Yılmaz'a övgü: "Müthiş bir arzuyla oynuyor"
- 17:09 Steven Gerrard: "Liverpool hedefim ve hayalim!"
- 16:59 Loris Karius adım adım Bayern Münih'e gidiyor
- 16:47 Fuat Çapa: "Üstümüzdeki miskinliği atmalıyız"
- 16:46 Kyrie, NCAA'in kadın ve erkek oyuncularına karşı tutum farkına tepki gösterdi!
- 16:30 Payton II babasının izinden gitti, Yılın Savunmacısı seçildi!
- 16:22 Nash: "Blake Griffin'in Nets siftahı yakın!"
AVRUPA'DAN FUTBOL
Buffon Parma'ya dönerek kariyerini bitirmek istiyor
İlkay Gündoğan, Manchester City'i sırtlamaya devam ediyor!
La Liga maçında "drone"lu EURO 2020 protestosu
Tottenham, Mourinho'yu kovarsa 40M€ ödeyecek!
Haaland yine attı, Dortmund'u ipten aldı!
Henüz 20'sinde büyük bir yıldız: Erling Haaland
Nasıl olacak böyle Lewandowski!
Almanya Bundesliga'da Max Kruse şov!
Roman Abramovich: "Kadın futbolunu desteklemeliyiz"
Vedat Muriqi'ye talih kuşu konabilir: Premier Lig'den 3 talip
Lille'de prim ödemeleri durdu, Burak Yılmaz'ın maaşı ortaya çıktı
Lille'de Burak Yılmaz'a övgü: "Müthiş bir arzuyla oynuyor"
Steven Gerrard: "Liverpool hedefim ve hayalim!"
Loris Karius adım adım Bayern Münih'e gidiyor
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