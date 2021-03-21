Derbi ateşi: Hangisi daha fazla gol attı?

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde tam 10 soruluk bir testimiz var!

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Derbi ateşi: Hangisi daha fazla gol attı?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Mart 2021 09:27
Süper Lig'de 31. hafta, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine sahne olacak. Zirveyi çok yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde size 10 soruluk bir test hazırladık.


 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.