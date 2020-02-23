Derbi anketi: Sence hangi oyuncu daha iyi?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki dev derbi öncesinde iki takımın kadrolarına göz atıyoruz.

Haber; Sporx.com
Derbi anketi: Sence hangi oyuncu daha iyi?
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23 Şubat 2020 10:15
Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de dev derbiye çıkacak. Bu dev derbi öncesinde iki takımın 11'lerinde oynayan oyuncuları karşı karşıya getirip size soruyoruz: Sence hangisi daha iyi?
 
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