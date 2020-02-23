Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de dev derbiye çıkacak. Bu dev derbi öncesinde iki takımın 11'lerinde oynayan oyuncuları karşı karşıya getirip size soruyoruz: Sence hangisi daha iyi?Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Derbi anketi: Sence hangi oyuncu daha iyi?
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki dev derbi öncesinde iki takımın kadrolarına göz atıyoruz.
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23 Şubat 2020 10:15
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- 08:46 Ersun Yanal'dan Ali Koç'a çağrı: 'Beni feda edin!'
- 08:30 Galatasaray, bu zafer için 7368 gün bekledi!
- 08:25 Radamel Falcao derbide attı, 6'ya ulaştı!
- 08:19 Henry Onyekuru, Kadıköy'ü seviyor! Yine attı...
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- 23:27 Galatasaray'da deplasmanda 10 maç sonra derbi kazandı!
- 23:21 Fenerbahçe, 5,5 yıl sonra Galatasaray'a kaybetti!
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- 23:06 Derbiye kartlar damgasını vurdu!
- 22:59 Fenerbahçe, Kadıköy'de 15 yıl sonra derbi kaybetti!
- 22:37 Mustafa Cengiz: "Bu galibiyet okullarda ders diye okutulsun"
- 22:19 Falcao: "Çok dua ettik, şükürler olsun"
- 22:18 Ersun Yanal: "İstifa etmedim"
- 22:14 Ömer Bayram: "Sonu şampiyonluk olsun"
- 22:14 Onyekuru: "20 yıl sonra galibiyet geldi, bizim için çok önemli"
- 22:01 Younes Belhanda: "Fener ağlama"
- 21:45 Kadıköy'e damga vuran o an; Ali Koç!
- 21:36 Fatih Terim: "Fenerbahçe'yi daha farklı yenebilirdik"
- 21:30 Ozan Tufan'dan hakem Halil Umut Meler'e büyük tepki!
- 21:26 Marcao: "Hayatımın en mutlu günü"
- 21:23 Sofiane Feghouli: "Havaya girmeyeceğiz"
- 21:20 Muslera: "Çok daha farklı kazanabilirdik"
- 21:09 Fenerbahçe'de Ersun Yanal için istifa tepkisi
- 20:57 Derbide kırmızı kartlar havada uçuştu!
- 20:51 Galatasaray penaltı kazandı, Fenerbahçe'de tepki!
- 20:50 Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında 20 yıl sonra kazandı
- 20:37 Fenerbahçe'de Tolgay Arslan'a tepki!
- 20:33 Derbide Ersun Yanal'a kırmızı kart çıktı
- 20:30 Enes Ünal, asistiyle galibiyeti getirdi!
- 20:27 Fenerbahçe'ye Mauricio Isla'dan kötü haber
- 20:22 Ali Koç ve Mustafa Cengiz maçı birlikte izledi
- 20:08 Derbi öncesi taraftarlar arasında gerginlik!
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- Takımlar O G B M A Y Av P
- 1. Trabzonspor 22 13 6 3 49 23 26 45
- 2. Galatasaray 23 13 6 4 39 18 21 45
- 3. Sivasspor 23 13 6 4 42 26 16 45
- 4. Başakşehir 22 12 7 3 41 22 19 43
- 5. Alanyaspor 23 11 6 6 41 22 19 39
- 6. Fenerbahçe 23 11 5 7 42 29 13 38
- 7. Beşiktaş 23 11 4 8 36 30 6 37
- 8. Göztepe 22 9 7 6 29 24 5 34
- 9. Gaziantep FK 23 8 7 8 34 36 -2 31
- 10. Gençlerbirliği 23 7 6 10 32 39 -7 27
- 11. Antalyaspor 23 6 7 10 25 40 -15 25
- 12. Malatyaspor 22 6 6 10 35 32 3 24
- 13. Denizlispor 22 6 6 10 21 30 -9 24
- 14. Çaykur Rizespor 21 7 3 11 21 32 -11 24
- 15. Konyaspor 23 4 9 10 19 32 -13 21
- 16. Ankaragücü 23 4 8 11 20 39 -19 20
- 17. Kasımpaşa 22 4 4 14 29 49 -20 16
- 18. Kayserispor 23 3 7 13 24 56 -32 16
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