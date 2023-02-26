Depremzedeler yararına oynanan maçta, sahaya atkı ve oyuncaklar atıldı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11'inci Grup'ta mücadele eden Çorluspor 1947 ile 3'üncü Lig takımlarından Büyükçekmece Tepecikspor, depremzedeler yararına dostluk maçı oynadı. 5 bin 200 biletin satılıp, 700 bin lira gelir elde edilen maçta, taraftarlar sahaya atkı ve oyuncaklar attı. Tribünlerde depremin vurduğu illerin isimlerinin yazılı olduğu pankartlar açıldı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Afetzedelere yardım amaçlı Çorlu 1947 ile Büyükçekmece Tepecikspor, Çorlu General Basri Saran Stadyumu'nda karşılaştı. 5 bin 200 biletin satıldığı mücadelede 700 bin lira gelir elde edildi. Karşılaşmayı takip eden taraftarlar, sahaya atkı ve oyuncaklar attı. Tribünlerde depremin vurduğu illerin isimlerin yazılı olduğu pankartlar da açıldı.

Çorluspor 1947 Kulüp Başkanı Yusuf Gümüş, vatandaşların depremzedeler yararına düzenlenen karşılaşmayı yoğun ilgi gösterdiğini ve 5 bin biletin tamamının satıldığını söyledi. Gümüş, "Depremin ilk olduğu günden beri Çorluspor 1947 kulübü yöneticileri arkadaşlarımızla birlikte toplandık. 1 milyon lira nakit yardım yaparak destek olduk. Komşu ilçemiz Büyükçekmece Tepecikspor başkanı ile görüşerek depremzede vatandaşlarımız yararına dostluk maçı yapma kararı aldık. Vatandaşlara çağrı yaptık, dostluk maçına herkes sahip çıktı. Maddi olarak herkes destek oldu. 5 bin 200 bilet tükendi, 700 bin liraya yakın bir miktar topladık. Bu desteklerimiz devam edecek, herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Karşılaşmanın 4'üncü dakika 17'nci saniyesinde tribünlerden deprem bölgesine gönderilme üzere atkı ve oyuncaklar atıldı. Atılan atkı ve oyuncaklar, görevliler tarafından toplandı. Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.