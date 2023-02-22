Depremzedeler için oynanan maçı Çağdaş Bodrumspor kazandı!

Geliri depremzedelere bağışlanacak basketbol turnuvasında Çağdaş Bodrumspor, Aliağa Petkimspor'u yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Depremzedeler için oynanan maçı Çağdaş Bodrumspor kazandı!
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22 Şubat 2023 23:07
Bilet gelirleri depremzedelere bağışlanacak basketbol turnuvasının ilk maçında Misli.com Türkiye Basketbol Ligi ekibi Çağdaş Bodrumspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig ekiplerinden Aliağa Petkimspor'u 85-84 yendi.

ENKA Spor Salonu'nda ev sahibi Aliağa Petkimspor'un yanı sıra Yukatel Merkezefendi Belediyespor ile Çağdaş Bodrumspor'un yer aldığı turnuvanın ilk gününde Çağdaş Bodrumspor, Aliağa Petkimspor'u 85-84'lük skorla geçti.

Turnuvanın ikinci maçı 25 Şubat Cumartesi günü saat 15.00'te Aliağa Petkimspor ile Yukatel Merkezefendi Belediyespor arasında oynanacak.

Karşılaşmanın 20 liradan satılan biletleri salon gişelerinden ve "bubilet" üzerinden satın alınabilecek.

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