Depremzedeler için oynanan maçı Çağdaş Bodrumspor kazandı!

Bilet gelirleri depremzedelere bağışlanacak basketbol turnuvasının ilk maçında Misli.com Türkiye Basketbol Ligi ekibi Çağdaş Bodrumspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig ekiplerinden Aliağa Petkimspor'u 85-84 yendi.
ENKA Spor Salonu'nda ev sahibi Aliağa Petkimspor'un yanı sıra Yukatel Merkezefendi Belediyespor ile Çağdaş Bodrumspor'un yer aldığı turnuvanın ilk gününde Çağdaş Bodrumspor, Aliağa Petkimspor'u 85-84'lük skorla geçti.
Turnuvanın ikinci maçı 25 Şubat Cumartesi günü saat 15.00'te Aliağa Petkimspor ile Yukatel Merkezefendi Belediyespor arasında oynanacak.
Karşılaşmanın 20 liradan satılan biletleri salon gişelerinden ve "bubilet" üzerinden satın alınabilecek.
ENKA Spor Salonu'nda ev sahibi Aliağa Petkimspor'un yanı sıra Yukatel Merkezefendi Belediyespor ile Çağdaş Bodrumspor'un yer aldığı turnuvanın ilk gününde Çağdaş Bodrumspor, Aliağa Petkimspor'u 85-84'lük skorla geçti.
Turnuvanın ikinci maçı 25 Şubat Cumartesi günü saat 15.00'te Aliağa Petkimspor ile Yukatel Merkezefendi Belediyespor arasında oynanacak.
Karşılaşmanın 20 liradan satılan biletleri salon gişelerinden ve "bubilet" üzerinden satın alınabilecek.
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