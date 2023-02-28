Depremzede voleybolcu Bergama'da

Kadınlar Voleybol 2'nci Ligi'nde 5 Şubat'ta Play-Off vizesini almayı başaran Hatay Voleybol'da aynı gece yaşanan 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde yıkılan Yeşilyurt Apartmanı'nda enkaz altında kalan sporcular Gözde Öztürk, Dilek Mucuk, Ahsen Baş ve İrem Kurtoğlu hayatını kaybetti.



Büyük acı yaşayan kulüp bu sezonun kalanında ligden çekilirken, aynı takımdan 19 yaşındaki pasör çaprazı İrem Kul'a Bergama Belediyespor kapılarını ardına kadar açtı. Büyük acı yaşayan başarılı voleybolcu 2'nci Lig'de yine Play-Off oynamaya hazırlanan Bergama Belediyespor'da forma giyecek.



Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Yaşanan depremin ardından her alanda devletimiz ve milletimiz ile birlikte yaraları sarmaya devam edeceğiz. Kadın sporcumuz İrem Kul ile birlikte takımımız, kaybettiğimiz canlarımız için tek yürek mücadele vermeye devam edecek" dedi.





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