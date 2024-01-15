Depremzede kick boksçu Zekeriya Hamza'nın hedefi Avrupa şampiyonluğu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, bir süre antrenmanlarını salon olmaması nedeniyle açık alanda sürdüren 11 yaşındaki kick boksçu Zekeriya Hamza Özpolat, Avrupa şampiyonluğu hedefliyor.



Geçen yıl Şanlıurfa'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda 28 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Özpolat, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ailesiyle Rize'ye gitti.



Bir süre sonra tekrar Malatya'ya dönen Özpolat, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün tesislerinin depremzedelere tahsis edilmesi nedeniyle ağustos ayına kadar açık alanlarda antrenmanlarını sürdürdü.



Mayıs ayında İstanbul'da düzenlenen 8. Turkish Open WAKO Dünya Kupası'na katılarak bronz madalya kazanan Özpolat, ağustosta yine İstanbul'daki WAKO Avrupa Gençler, Yıldızlar, Minikler Kick Boks Şampiyonası'nda ise bir puan farkla İtalyan rakibine çeyrek finalde elendi.



Dört yıl önce başladığı kick boksta 15 altın, 6 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan Zekeriya Hamza Özpolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kick boksu çok sevdiğini söyledi.



Evde çok hareketli olmasından dolayı anne ve babasının kendisini spora yönlendirdiğini belirten Özpolat, "Spora başlayınca evde sakinleştim. Girdiğim il şampiyonasında birinci oldum. Devam ettim ve yine birinciliklerim oldu. Geçen yıl ocak ayında Şanlıurfa'da Türkiye şampiyonasına katıldım, altın madalya kazandım. İstanbul'da gerçekleştirilen dünya kupasında derece yaparak üçüncü oldum." dedi.



- "Müsabakalar katılmak için Malatya'da döndüm"



Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ailesiyle Rize'ye gittiğini, bir süre kaldıktan sonra kick boks antrenmanları için Malatya'ya döndüğünü anlatan Özpolat, "Orada verimli çalışamıyordum, müsabakalar katılmak için Malatya'da döndüm. Babaannemin bahçesi var, orada kaldım. Bir tane saha vardı, açık alanda yağmurda antrenman yaptık. Annemler iki ay sonra geldi. İstanbul'daki Avrupa Şampiyonasında ne yazık ki derece yapamadım." diye konuştu.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait spor salonunda antrenmanlarını sürdürdüğünü aktaran Özpolat, "Bundan sonraki hedefim tekrar milli takıma seçilerek, Avrupa'da altın madalya kazanmak ve dünya şampiyonasına gitmek. Ben de Yakup hocam gibi antrenör olmak, sporcu yetiştirerek, onları şampiyon yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.



- Antrenörü inanıyor



Antrenör Yakup Yiğit ise Özpolat'ın 7 yaşında kick boksa başladığını hatırlatarak, "Hamza'nın yetenekli olduğunu görünce Türkiye şampiyonalarına hazırlamaya karar verdim. Katıldığı il şampiyonalarında birinci oldu. Türkiye şampiyonalarında başarılı olacağına inandık ve altın madalya aldı." dedi.



Yiğit, Özpolat'ın deprem süresince antrenmanlarını aksatmadığını belirterek, şunları kaydetti:



"Spor sevdası için yaklaşık 3 ay anne ve babasından ayrı babaannesinin yanında kaldı. 8. Turkish Open WAKO Dünya Kupası'nda üçüncü oldu. Ardından milli takıma seçilerek Avrupa şampiyonasında çeyrek finalde bir puanla İtalyan rakibine maçı verdi, yoksa yarı finale çıkıp madalyayı garantiliyordu. Depremde şehrimiz ağır hasar gördü. Bu süreçte gençleri ve çocukları şehre bağlayan bazı sebepler oluşturmamız gerekiyordu. Biz de kick boksa bağlandık. Gücümüzün yettiği bu kadar, güzel yerlere geldiler."



