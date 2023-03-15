Depremzede judo hakemi, 'asrın felaketi'nde kaybettiği babasının izinden gitmek istiyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde babası Türkiye Judo Federasyonu Hatay İl Temsilcisi İbrahim Saday, annesi, kardeşi ve kızını kaybeden, kendisi de enkazdan 2 saat sonra çıkan ulusal judo hakemi Kadir Saday, acısını hafifletmek için spora sarıldı.



Yaşadığı acılara rağmen judodan kopmayan Saday, Kocaeli'de düzenlenen Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası'nda görev yapıyor.



Saday, izinden gittiği babasının Hatay'da Türkiye Judo Şampiyonası düzenleme hedefini gerçekleştirmek istiyor.



"Annem, babam, kardeşim ve 3 yaşındaki kızımı kaybettim"



Saday, AA muhabirine, depreme Hatay'ın Antakya ilçesinde yakalandığını belirterek, yaşadığı bölgede büyük yıkım gerçekleştiğini söyledi.



Depremde oturduğu evin de yıkıldığını aktaran Saday, 2 saat enkaz altında kaldığını, sonrasında kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıktığını anlattı.



Saday, ailesinin yaşadığı binanın yıkıldığını dile getirerek, "Annem, babam, kardeşim ve 3 yaşındaki kızımı orada kaybettim. Zor bir durum, acımız büyük ama herkeste aynı acı var. Antakya'da nereye baksanız aynı şeyler vardı. Ülke olarak herkes birbirine kenetlenmeye çalıştı. Judo camiası olarak Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz başta bayrağı çekerek herkesi birleştirdi. Tüm hocalarımız, hakemlerimiz, sporcularımız, yönetimimiz bizlere destek oldu. O an yanımızda olamasalar bile sürekli arayarak durumumuzu soruyorlardı. O bize güç verdi." diye konuştu.



"Onun bıraktığı yerden devam ettirmek zorundaydım"



Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen Saday, herkese "geçmiş olsun" dileklerini iletti.



Saday, babasının Türkiye Judo Federasyonu Hatay İl Temsilcisi olduğuna değinerek, şöyle devam etti:



"Biz, onun yetiştirdiği sporcularız. Onun bıraktığı yerden devam ettirmek zorundaydım. Bu benim ona bir borcum. Öğrencileri var, onları bu şampiyonaya getirdik. Bıraktığı yeden devam ettik. Onu yaşatacağız. Onun istediklerine, hayallerine ulaşana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Babam Hatay'da Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası yapmayı planlıyordu. Önümüzdeki yıl için onun sözünü başkanımızdan almıştık. Onun hazırlıklarına şimdiden başlamıştık yarım kaldı ama Hatay düzelir düzelmez, ilk onun bu hayalini gerçekleştireceğim. Birçok sporcu yetiştirmek istiyordu. Babam, birçok kişinin hayatına dokunan insandı. Onun yolundan devam edeceğim. Milli takıma sporcular yetiştireceğiz. Ülkemizi, ilimizi, kulübümüzü, İbrahim Saday'ın adını yaşatmaya devam edeceğiz."



Kocaeli'deki gençler ve büyükler Türkiye judo şampiyonalarına Hatay'dan 14 sporcuyla geldiklerini belirten Saday, depremden sonra Hatay'daki sporcuların ülke geneline yayıldığını, Hatay enkaz altında kalsa da sporcuların hala ayakta olduğunu sözlerine ekledi.





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