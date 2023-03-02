Depremzede güreşçi, Trabzon'da çalışıyor

Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından Trabzon'a gelen 16 yaşındaki Adile Naz Işık, milli takıma girebilmek için antrenmanlara devam ediyor.



Lise öğrencisi 16 yaşındaki Adile Naz Işık, Valilik koordinesinde geldiği kentte, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne (TOHM) yerleştirildi.



Milli takıma girmeyi hedefleyen Işık, 15 Yaş Altı Serbest Stil Erkek Milli Takım Teknik Sorumlusu babası Ali Işık'ın izinden yürümek için minderde ter döküyor.



Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaştan beri tekvando yaptığını belirterek, sonrasında babası Ali Işık'ın kendisini çalıştırmaya başladığını söyledi.



Güreşe bu yıl başladığını anlatan Işık, "Türkiye Şampiyonası 5 Mart'ta olacaktı. Depremden dolayı ileri bir tarihe ertelendi, ona hazırlanıyordum." dedi.



Işık, depremin ardından Trabzon'a geldiğini ifade ederek, "Depremin yaralarını sardıktan sonraki hedefim ilk başta Türkiye'de dereceye girmek, sonrasında da Avrupa ve dünya şampiyonluğu. Devamının gelmesini istiyorum. Babamla bu sporu uzun süreli düşünüyoruz." diye konuştu.



Babası ile çalışmanın çok güzel olduğunun altını çizen Işık, "Babam şu an Kahramanmaraş'ta. Bizim evimizde bir odamız vardı, yerde minderler döşeliydi. Babamla her gün orda çalışıyorduk, güzeldi yani." ifadelerini kullandı.



Işık, antrenmanların güzel geçtiğini, günde çift antrenmanla hedefe doğru giden yolda ter döktüğünü sözlerine ekledi.



"Gelecekte çok daha güzel başarılar elde edecekler"



İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu, depremlerin ardından TOHM'a 4 sporcu yerleştirildiğini söyledi.



Deprem bölgesinden gelenlerden 2'sinin milli sporcu, 2'sinin de milli sporcu adayı olduğunu belirten Arıcıoğlu, "Kahramanmaraş'ta depremi yaşamışlar. Şükürler olsun ailelerinde de bir şey yok. Geldiler, onları en iyi şekilde ağırlıyoruz. İnşallah gelecekte çok daha güzel başarılar elde edecekler, ben buna inanıyorum." diye konuştu.





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