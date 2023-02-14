Depremzede gibi otelde kalıyordu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturmalar genişletilirken, gözaltı ve tutuklamalar devam ediyor.



Yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu tespit edilen 163 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerden 48'i gözaltındayken, 7'si hakkında yakalama kararı bulunuyor, 70'i hakkında da gözaltına alma çalışmaları devam ediyor. Ayrıca sorumluluğu tespit edilen şüphelilerden 8'inin hayatını kaybettiği belirlendi, 12 kişi de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



Hatay'da yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi Ömer Cihan da Antalya Manavgat'ta depremzedelerin kaldığı otelde yakalandı. Cihan'ın depremzedeymiş gibi ailesiyle birlikte otelde kaldığı ve yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirtildi.



Manavgat Adliyesi'ne sevk edilen Cihan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cihan ifadesinde, yaptığı 35 binadan sadece Kule Apartmanı'nın depremde yıkıldığını öne sürdü.



Yine 'Mukadderat' dedi



Hatay Antakya'da yıkılan Erdoğan Apartmanı'nın müteahhidi Mustafa Erdoğan Keçecioğlu da Ankara'da kaldığı otelde yakalandı. Keçecioğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adıyaman'da depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olan ve yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanan Yavuz Karakuş ile eşi Sevilay Karakuş da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Adana'da 100'den fazla kişinin öldüğü Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün de depremin ardından kaçtığı KKTC'de yakalanmıştı. Adliyeye sevk edilen Alpargün, basın mensuplarının sorusu üzerine ihmali olmadığını, yaşananların "mukadderat" olduğunu yineledi. Alpargün, "Vicdan azabı çekiyor musunuz" sorusuna "Çok. Diğer binalarımda hasar yok. Adana'daki tüm binalar hasar gördü" cevabını verdi.



Diyarbakır'da 32 kişi hakkında adli süreç



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da binaların kolonlarının kesildiği ve yapı değişikliği iddiasıyla 32 kişinin adli sürecinin devam ettiğini söyledi. Bozdağ "Diyarbakır'da 32 kişinin hakkında adli süreç başlatılmıştı. Bu süreç işlemektedir" dedi.





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